Canada slutter seg til den grønne listen, men Spania og Hellas holder seg gult når det gjelder treg regjering

Canada, Sveits og Danmark er blant landene som vil stå på den grønne listen etter en nylig undersøkelse av lyskryssystemet for utenlandsreiser.

Syv steder har blitt grønne, noe som betyr at tilbakevendende reisende står overfor milde regler, uavhengig av vaksinasjonsstatus: de autonome portugisiske øyene Canada, Danmark, Finland, Litauen, Sveits, Liechtenstein og Azorene.

Fra klokken 04.00 mandag 30. august kan reisende som kommer til Storbritannia fra disse landene, enten de er dobbeltjaktet eller ikke, droppe isolasjonen. I stedet må de presentere en negativ lateral flytest før avreise til Storbritannia og ta en PCR -test i løpet av de neste to dagene.

Skottland, Wales og Nord -Irland har bekreftet at de vil gjenspeile endringer i lyskrysslistene.

Ingen land er fjernet fra den grønne listen, og nye oppføringer har ikke blitt fremmet fra rødlisten “høy risiko” – som er underlagt strengere og dyrere restriksjoner – gul.

Imidlertid ble både Montenegro og Thailand endret fra rav til rødt, noe som krevde 11 netters hotellisolasjon for å ankomme Storbritannia fra 30. august, 28 2 285 for individuelle reisende. Bare de som har rett til å bo i Storbritannia kan komme inn i landet fra rødlisten.

Transportdepartementet sa at rødlisten ble endret for å gjenspeile “økte saksfrekvenser i disse landene og større risiko for Storbritannias folkehelse ved å reise fra disse landene”.

Selv om Canadas grøntområder er gode nyheter for briter å gjenforenes med sine familier over bassenget, vil britiske reisende ikke kunne besøke i fritidsformål før 7. september, når grensekontrollen oppheves – med mindre de er fullstendig vaksinert.

Alle reisende trenger fortsatt forhåndsinngang til Covit-19 “molekylære” testresultater, men de trenger ikke en test etter ankomst med mindre den dobbeltstansede besøkende er tilfeldig valgt den første dagen av oppholdet i Canada. De kan også forlate isolasjon.

Reiselivsnæringen har reagert skuffet på Travel Light-reformen, med Julia Lo Beau-Side, administrerende direktør i Advantage Travel Partnership, som sier at det nåværende vurderingssystemet “ødelegger offentlig tillit og reiselivsnæringen kan ikke handle sin vei. Frem til bedring.”

Spiss er Tyrkia, som står på rødlisten. Regjeringen i Ankara og UK Department of Travel har sterkt oppfordret til at landet fjernes fra høyrisikoregisteret og flyttes til “ravlisten”-det vil si selvisolasjon ved retur av fullt vaksinerte passasjerer i Storbritannia eller EU.

Det var også håp om at Maldivene og Pakistan kunne flyttes fra rødlisten.

Sean Doyle, president og administrerende direktør i British Airways, sa: «Til tross for verdens ledende vaksinasjonsprogram, er Storbritannias økonomiske utvinning mye raskere enn de nåværende europeiske naboene, og de høster allerede fordelene av en rask bedring.

“Vi har et dyrere, mer restriktivt og regulatorisk testregime enn noen andre. Vi må også raskt stoppe usikkerheten som utgjør den fortsatte trusselen om landenes trafikklysendringer. Vår” grønne “liste er mye mindre enn USA og EU -listen, og ingen nye varianter er brakt til Storbritannia. “