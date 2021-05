Canadas pensjonsfond øker investeringene i oljesand med høy karbon

Canadas beste pensjonsforvaltere økte investeringene i landets største oljesandselskaper i første kvartal 2021, og reiste spørsmål om fondenes nylige forpliktelser til å gjøre porteføljene grønnere.

Kumulative investeringer fra landets fem største pensjonsfond i amerikanske børsnoterte aksjer av de fire største produsentene av kanadisk oljesand hoppet til 2,4 milliarder dollar i første kvartal 2021, opp 147% fra for et år siden, ifølge en Reuters-analyse av USA. 13-F. Arkiveringer viser. Mye av økningen, som motvirket den nedadgående trenden siden 2018, kom fra høyere priser på aksjer som allerede eies, men fond kjøpte også flere aksjer.

De fem fondene, etter størrelse, er Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Ontario Teachers ‘Pension Plan (OTPP), British Columbia Investment Management Corp (BCI), og publikum . Sector Pension Investment Board (PSP), som sammen forvalter mer enn 1,4 billioner SE ($ 1,2 billioner) av eiendeler.

Regjeringer, selskaper og investorer over hele verden har økt løftet om å redusere klimagassutslipp dramatisk. Noen av de store pensjonsforvalterne, inkludert New York State Pension Fund og Norges største KLP, har kommet ut av oljesandselskaper.

De kanadiske pensjonene står overfor press for å balansere delegeringen av miljøansvar med deres forpliktelse til å maksimere avkastningen. Canadian Oil Sands er en høy karbonindustri, men de høye aksjekursene er attraktive for investorer.

Noen kanadiske pensjonskasser sier at de foretrekker å fortsette å investere i produsenter av fossile drivstoff for å hjelpe disse selskapene med å gå mot renere energiproduksjon.

“Vi har et stort problem med pensjonsfond som sier at vi tror på deling, ikke salg, men det er ikke noe tegn på slik deltakelse,” sa Adam Smith, direktør for pensjonsaktivistgruppen Shift. “Handlingen med å eie dem (oljesandselskapene) innebærer at pengene ikke støtter transformasjonen.”

Mens eksponeringen mot oljesandselskaper i første kvartal har økt, viser årsrapporter at tre av de fem pensjonsfondene reduserte sin samlede energisexponering i 2020 fra 2019. Men 13-F-filene presenterer et nyere bilde.

For detaljer om kanadisk pensjonseksponering mot store oljesandsprodusenter:

Sammenlignet med samme periode i 2018, reduserte fondets investeringer i de fire oljesandselskapene 0,9%.

Mens Reuters analyse er begrenset til fire selskaper – Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO), Suncor Energy (SU.TO), Cenovus Energy (CVE.TO) og Imperial Oil (IMO.TO) – gir den et øyeblikksbilde av fondets investeringer i sand. North Alberta-olje, kilden til de høyeste utslippene per fat olje på planeten, ifølge en rapport fra 2020 fra Rystad Energy, et konsulentfirma.

CDPQ, OTPP og PSP reduserte sin kumulative energieksponering til 22,2 milliarder dollar i 2020, fra 28,2 milliarder dollar i 2019, ifølge årsrapporter.

Men CPPIB, som forvalter 497,2 milliarder dollar i eiendeler, så eksponeringen mot fossile drivstoffprodusenter øke med 51,5% til 17,6 milliarder dollar CAD i slutten av mars 2021, etter å ha falt i minst fem år. Fondets investering i produsenter av fornybar energi økte med 16% og nådde 7,7 milliarder dollar kanadiske dollar det siste året, sammenlignet med det.

CPPIB nektet å kommentere F-13-aksjer.

BCIs årsrapporter beskriver ikke energiinvesteringer som en prosentandel av total beholdning. En talsmann for Ben O’Hara Byrne sa at mange faktorer påvirker endringer i eierandeler, så prosentandeler bør ikke brukes til å utlede antagelser om BCIs respons på miljø-, sosial- og styresett (ESG) “integrasjonsarbeid”.

En talskvinne for BSB Investments sa at mange av investeringene ble holdt i såkalte “passive” porteføljer som inneholder en blanding av eiendeler basert på en aksjeindeks designet for å matche den samlede markedsbevegelsen.

CDPQ har ikke spesifikt kommentert sine oljesandbeholdninger, men en talsmann sa at fossile brensler representerer en veldig liten andel av fondets totale eiendeler, og er rettet mot en karbonnøytral portefølje innen 2050.

En talsperson sa at OTPP også har forpliktet seg til en netto nullportefølje innen 2050 og vil fokusere på klimavennlige investeringer som hjelper med å flytte fra fossile brensler.

($ 1 = 1,2049 kanadiske dollar)

