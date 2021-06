Canal +, Seymour, Scan’s test Stan’s Eden | C21 Media | Nyheter

Sky i New Zealand, Canal + i Frankrike og Seymour australske thrillerserie i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Det åtte delte stykket om en fossby med mørke hemmeligheter ble opprinnelig bestilt av den australske streameren Stan og produsert av Cloud Productions og Balloon Entertainment hver. All3 Media tar for seg internasjonale distribusjonsrettigheter.

Andre steder har serien overtatt det amerikanske streamer-spekteret, som vil være tilgjengelig i juli.

Serien følger en kvinnes forsvinden i den australske byen Byron Bay. Hvert kapittel blir fortalt fra perspektivet til en annen karakter, og mysteriet blir avslørt gjennom flere linser når hemmelighetene til denne nakenheten blir avslørt.

Medvirkende Sophie Wilde (Bird), Samuel Johnson (The Secret Life of S, Molly), Pep Bettencourt (The Dry) og Christopher James Baker (True Detective, Oserk, Marvel Agent Shield). Skapt av Eden Vanessa Cozy (Highway), regissert av John Curran (Bloom), Mirra Folk (Judy & Punch) og Peter Andrigidis (Janet King).

VP, Content Manager for All3Media International Martje Horner sa: “Det er lurt å ha slike kvalitetspartnere allerede før Eden lanserer, og vi er glade for å høre at andre avtaler er under forhandling. Med sin fantastiske struktur, talentfulle og mangfoldige unge skuespillere og konstant historiefortelling fra Vanessa Cassie og hele det kvinnelige forfatterskapet, vil noen andre områder snart bli testet av Ethan. ”