Canberra angriper EUs klimaplan når investorer advarer Australia om å kutte utslipp, nyheter fra Australia og New Zealand og topphistorier

Australias regjerende koalisjon torsdag 15. juli kritiserte EUs foreslåtte karbontariff, da en ny klimaplan fra Brussel la til et økende internasjonalt press på Canberra for å gjøre mer for å takle klimaendringene.

Nye EU-tollsatser vil ikke påvirke Australia, hvis karbonintensive eksport hovedsakelig går til Asia. Men Canberra var rask med å fordømme tiltaket i frykt for at andre land kunne følge EUs ledelse.

Australias handelsminister Dan Tehan har sagt at EUs politikk tar sikte på å øke inntektene i stedet for å redusere utslipp og risikere å bryte globale handelsregler – et krav EU avviser på det sterkeste.

“Vi tror det er proteksjonistisk,” sa Tehan til ABC News.

“Vi tror det ville være mye bedre å motivere land til å håndtere utslippskutt, i stedet for å straffe dem.”

EU, som har verdens største utslippshandelssystem, sier at tollene vil sikre at produsentene har like konkurransevilkår for eksportører fra land som pålegger karbonforurensning, eller ingen kostnader i det hele tatt, lavere kostnader.

Australia er under økende global press for å nekte å forplikte seg til et netto-utslippsmål innen 2050 og sin mangel på ambisiøse mål for utslippsreduksjon.

Noen av Australias nærmeste allierte, inkludert USA, Storbritannia og New Zealand, har antydet at Australia, en stor global leverandør av fossilt drivstoff, må gjøre mer for å redusere utslippene av global oppvarming.

National Liberal Coalition, som utrangerte Labours karbonhandelsordning i 2014, insisterte på at Australia var på vei til å oppfylle Parisavtalens forpliktelser, selv om de fleste analytikere sier at det ikke er tilfelle.

Globalt press kommer ikke bare fra utenlandske myndigheter, men fra private investorer, banker og forsikringsselskaper. Det truer med å medføre enorme kostnader for økonomien og virksomheten i Australia.

Norges massive suverene formuefond, Global Government Pension Fund, solgte i fjor sin andel i den australske energigiganten AGL fordi selskapet er en stor kullprodusent. Velstands- og pensjonsfond i Canada, USA og New Zealand har alle advart om at de vil ta hensyn til Australias klimapolitikk når de vurderer investeringer.

Separat advarte investeringsforvaltningsselskapet Invesco tidligere denne måneden om at Australia henger etter andre økonomier når det gjelder klimaendringene, og at dette kan føre til lavere investeringer i Australia.

“Upassende klimaendringspolitikk kan føre til at australske investeringer blir solgt – for eksempel hvis våre kunder ber om det, eller hvis det er nødvendig å følge strengere politikker utenfor Australia – for eksempel EU-politikk,” sa John Pellegri, spesialist i Asia og fremvoksende markeder i selskapet. , for The Australian Financial Review.

I forrige måned sendte den nederlandske fondsforvalteren Robeco Institutional Asset Management en lignende advarsel og sa til Bloomberg at Australia har en “spesielt høyrisikoprofil” når det gjelder klimaendringer.

Til tross for disse advarslene har den australske statsministeren Scott Morrison vært motvillig til å vedta strengere klimapolitikk og sagt at Australia kan redusere utslippene ved å ta i bruk ny teknologi. Og han er under intenst politisk press fra konservative elementer i sitt liberale parti og fra landsbygdens borgere, det yngre medlem av koalisjonen, for å unngå seriøs klimaaksjon.

Direktør for klima og miljø ved det australske senteret for samfunnsansvar, Dan Goucher, sa til Straits Times at Australia sto overfor økende internasjonalt press på grunn av mangelen på et netto-mål, samt manglende innføring av politikk for å takle forurensning i områder som som transport og jordbruk.

“Grenseavgiftene er en reell og nåværende risiko for den australske økonomien,” sa han. “Effekten av EU-tollsatser vil være begrenset til en håndfull selskaper. Men hvis Australias største handelspartnere begynner å gjøre dette, vil skaden begynne.”

Goucher sa at Australia står overfor økende kostnader med mindre den endrer sin nåværende retning for klimapolitikk, inkludert risikoen for fallende utenlandske investeringer.

Ser institusjonell kapital etter grønne investeringer i Australia? Han sa. “Svaret er” Nei. “De vil gå til jurisdiksjoner som har gunstigere retningslinjer.”