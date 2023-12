Candiolatti – Fransk par beseiret av Norge i finalen

Det krever mye ledelse Riley Blandet Enklere tapte Paula Potet og Remi Brutier seieren til Caroline Erdal og Martin Nevland fra Norge. Italia er tredje.

Norge, igjen og igjen

Løp går som norske seire. Ikke uten problemer for begge Carolyn Erdal Martin Newland Den vinner på sine siste hektometer Riley Blandet Enkel. Nordmannen hadde på sin side dobbelt best skitid og et flott renn med fem Hakkekuler var brukt. I sin første periode Riley, Martin Newland Det var imidlertid en nedgang i skuddet hans stående Til slutt med et avsnittRinge Avstraffelse. Stødig på skiene utnyttet skandinaven lagkameratens gode racing og mer kraft i sitt siste spinn for å stjele seieren fra Frankrike.

En ny plattform for Frankrike

Faktisk, etter de tre første Riley av Paul Potet (0+4) og Remy Brutier (0+3), Frankrike topper det Riley Blandet Enkel. Med mindre enn et sekund igjen på slutten av siste skyteøvelse, Remy Brutier Nordmannen kunne ikke stå imot de siste hektometrene av løpet. Andreplassen fortsetter den franske klanens gode start på sesongen!

Italia, som representerer Sarah Scottolo Og Daniel Cappellari Redd på sluttskuddet, men brukte 10 store baller til for å komme på tredjeplass.

Franske stafettresultater:

Paula Botet (0+1) Remy Brutier (0+1) Paula Botet (0+3) Remy Brutier (0+2)

Fullstendige resultater:

Fotokreditt: Authamayou/NordicFocus