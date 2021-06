Cannes Film Festival 2021: Full Movie Series

Som de fleste filmfestivaler plaget av epidemier i fjor, måtte den prestisjetunge filmfestivalen i Cannes avbryte løpeturen.

Men den kommer tilbake til sin 74. utgave fra 6. til 17. juli i år, og Cannes har kunngjort konkurransen om tidligere Palme d’Or-vinnere, franske titler og Arthouse-fans. Festivalsjef Theory Fremax kunngjorde at 63 filmer fra hele verden ville bli vist for første gang i år, og bemerket at “kino ikke er død”.

Det er totalt 24 titler i den offisielle konkurransen (konkurrerer om Palm d’Or), 18 Unsilon Record og andre lovende titler. Den komplette listen over køer er her:

