Cannes Film Festival: Krangel mellom festivalens offentlig representant og en politimann (VIDEO)

Videoen gikk viralt i løpet av timer. Tidligere Cnews-journalist Eric Morillot delte det. På bildene kan Thierry Fremaux, den generelle representanten for Cannes-festivalen, sees i en heftig krangel med en politimann. Scenen finner sted foran Carlton Hotel i Croisette.

«Gi meg ditt navn!«,»Jeg skal sende inn en klage», «Du slo meg, det er filmet, det kommer til å gå langt!», kan vi høre fra munnen til Thierry Frémaux. Til det svarte politimannen: «Jeg sa stopp, du må slutte, sir, det er alt!»

Men hva skjedde? Festivalens offentlige representant nektet først agentens ordre om å slutte å sykle på fortauet.

På Twitter kommenterer Eric Morillot, som filmet en del av scenen: «Du syklet på fortauet. En politimann ber deg stoppe to ganger. Når han tar deg foran Carlton, anklager du ham for å ha angrepet deg. Jeg gjentar her, Thierry Fremaux, du tar feil, du er ikke hevet over loven! Vi er mange vitner til det som skjedde. Denne kommunale politimannen har vår fulle støtte, sa han.

«ikke-materiell»

Husk at vi reagerte, på siden av Cannes rådhus Frankrike 3 Provence-Alpes-Cote d’Azur Og vi har en trigger «Det ikke-materielle er stressslaget som skjer ti ganger om dagen under festivalen i Cannes […] Det var det, og så håndhilste de.

Det samme gjelder organiseringen av festivalen, der vi fordømmer medieannonsering skapt av video. «Den avkortede videoen av episoden som sirkulerer på sosiale medier gjenspeiler på ingen måte dette nøyaktig. I løpet av minutter fant en åpen og kjærlig forklaring sted som avsluttet utvekslingen. Kapittelet ble avsluttet.»