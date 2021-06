Cannes Judge Press Spike Lee dukket opp på filmfestivalplakaten i 2021

Filmfestivalen i Cannes har kunngjort den 74. utgaven av Poster Boy. Det er ingen annen dommer, president Spike Lee. I den Cannes-vinnende filmen Shees Cotta Hewitt fra 1986 dukket den amerikanske regissøren opp i svarte og hvite filmer og så på flere palmer knyttet til hans rolle som Mars Blackman, B-Boy. Jeg vil gjøre.

Spike Lee, borger av Brooklyn People’s Republic of New York, var vertskap for filmfestivalen i Cannes etter at den banebrytende franske filmskaperen og Cannes Courty Award-vinneren Agnes Warda spilte hovedrollen i 2019-plakaten. Jeg valgte et “sterkt” og “frekt” ansikt. Ånden i 2021-festivalen.

“Til hans rampete øyne som har stilt spørsmål i nesten 40 år og aldri forsømt underholdning til tross for det konstante opprøret …” sa Cannes-arrangøren i en uttalelse. ..

Lee, den første svarte mannen som har tittelen Jury Chief i festivalens historie, er ikke fremmed for heklingen.

I 2018 vant Black Grand Prix i Clansman-stykket. Det er en selvbiografisk svart komediekriminalfilm basert på Ron Stallworths 2014-memoar Black Clansman.

Sett på 1970-tallet følger den den første afroamerikanske detektiv i byens politistasjon når han infiltrerer og avslører en lokal Gu Klux-gren. Den vant en Oscar.

Før det kom hun til Cannes i 1986 for den første filmen Shees Cotta Have It, som hadde premiere på regissørens Fortnight (Queenzine des Realizers) show. Vant ungdomspris i kategorien utenlandsk film.

Sommerhistorie med Nora Darling, en strengt uavhengig Brooklyn-artist som søker å være lojal mot seg selv når han snakker med tre veldig forskjellige menn. Det tar afroamerikanske stereotyper og snurrer på hodet.

Lees karakter er Mars Blackmon, en av Reed Girls ‘Noras tre elskere, noe som gjenspeiles i 2021-plakaten.

Den amerikanske regissøren Spike Lee dømmer på filmfestivalen i Cannes i 2021

Årets festival lover muligheten til å vise en film valgt til 7.-7. Juli, 73. utgave, som ble avlyst på grunn av en koronavirusinfeksjon, i tillegg til talent, nye ansikter og en ny høst. JEG.

24 filmer som kjemper om den prestisjetunge Golden Palm Award:

– Leo Caraxs “Annette” fra Frankrike

-Wes Anderson, amerikansk “fransk frakt”

– “Benedetta” av Paul Verhoeven fra Nederland

-Iran, Askar Farhadis “Hero”

– Fran எல்லாம் ois Ozone of France skrev “Alt gikk bra” (Alt gikk bra)

– Barnepike Morettis “Trey Piani” i Italia (3. etasje)

-Julia Ducruna, fransk “Titan”

-Sean Baker, USA “Red Rocket”

-Krill Cerebrenikov, Russlands “Petrov Influenza”

– “Barun Demi Claire Madin” (Frankrike), Bruno Dumont, Frankrike

-Justin Kurslinns “Nitram”, Australia

– “Memory” av Thailands Abhishekpang Weerasethukul

-Mohamed Saleh Haroon, “Ringgit” av Tsjad

-Jax Audiard, Les Olympiads of France (13. arrondissement i Paris)

– “Les Intraguils” av Joachim Labos fra Belgia

– Catherine Corsini fra Frankrike “La fraktur”

– Den verste personen i verden av Norges Joachim Trier

– “Box No. 6” av Juho Guzmanen fra Finland

– “Casablanca Beat” av Nabil Ayoch fra Frankrike-Marokko

-Israel, Nadav Lapidins “Ahedin Knee”

-Rusuk Hamaguchis “Drive My Car”

-Mia Hanson-Love, franske “Bergman Island”

– “My Wife’s Story” av Ildiko Anedi fra Ungarn

-Sean Benn, USAs “Flag Day”

