Capcom Co. Kunngjør den globale lanseringen av Monster Hunter nå på mobil – 14. september 2023 kl. 15:00

CAPCOM CO., LTD. Monster Hunter Now (for iOS/Android), det nyeste mobilspillet i Monster Hunter-serien (for iOS/Android), har annonsert en verdensomspennende lansering 14. september 2023. Monster Hunter Now er det nyeste mobilspillet i Monster Hunter-serien, og tilbyr spillere en rimelig jaktopplevelse som kan nytes som en del av hverdagen. Den er utviklet og distribuert av Niantic, et selskap som kan skryte av ekspertise innen banebrytende områder som lokasjonsbasert teknologi og utvidet virkelighet. I spillet påtar spillerne rollen som jegere og legger ut på et eventyr der de jakter på svært realistiske monstre som dukker opp i den virkelige verden.

Dette nye spillet kombinerer sjarmen til Monster Hunter-serien med Niantics utviklingsteknologi, med funksjoner som lar spillere jakte sammen med andre eller jakte på monstre de møter mens de lukker appen. Spillet er svært etterlengtet, med søkere til den lukkede beta-testingen som overstiger tilgjengelige plasser, og antallet forhåndsregistrerte spillere overstiger 3 millioner. Capcom vil fortsette å jobbe med Niantic om utviklingen av spillet for å bringe moroa med Monster Hunter til et bredere publikum over hele verden.

Capcom er forpliktet til kontinuerlig vekst når de søker å skape nye forretningsmuligheter og øke verdien av spillinnholdet. Selskapet vil fortsette å utnytte flaggskipsmerkene sine i det voksende globale mobilspillmarkedet. Monster Hunter-serien består av actionfylte jaktspill som setter spillere opp mot gigantiske monstre i vakre naturmiljøer.

Serien skapte en ny sjanger der spillere samarbeider med vennene sine over et nettverk, og har blitt et globalt fenomen med et kumulativt salg av serien som overstiger 94 millioner enheter sendt per 30. juni 2023.