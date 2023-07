Capcom Co. Slipper det nye spillet Exoprimal

CAPCOM CO., LTD. kunngjorde at det nye spillet Exoprimal vil bli utgitt 14. juli 2023. Exoprimal er et nettbasert, lagbasert actionspill som setter menneskehetens avanserte exosuit-teknologi opp mot de mest grusomme beistene i historien, dinosaurene. Etter tilbakemeldinger fra den åpne betaen, la utviklerne også til muligheten til å sette opp et PvE-bare sluttoppdrag for hver kamp, ​​med suksess bestemt ved å fullføre oppdrag så raskt som mulig i stedet for kamp mot andre spillere.

Se når Tokoyami Towa, Shishiro Botan, Takane Lui, Usada Pekora og Yukihana Lami slutter seg til horder av dinosaurer i kampmoro! Ikke glem å sjekke det ut på deres respektive Vtubers-kanaler. Medlemmer av Monster Hunter-seriens utviklingsteam, inkludert produsent Ryozo Tsujimoto og regissør Kaname Fujioka, takler oppdraget i 10-spillers co-op!

I tillegg blir Exoprimals spillregissør Takuro Hiraoka og Exoprimals produsent Kazunori Inoue, mangeårige medlemmer av Monster Hunter-seriens multi-episode utviklingsteam, med på teamet for denne spesielle videoen. Finn ut hvordan arbeidet deres med Monster Hunter inspirerte Exoprimals spennende, actionfylte spill. Plattformer: Xbox Game Pass /Xbox Series X|S /Xbox One /Windows /PlayStation5 /PlayStation4 /Steam.