Capcom har en stor tittel planlagt i 2024, som forventes å selge millioner av eksemplarer

Capcom har store planer for 2024, med et uanmeldt spill som forventes å øke salget før slutten av regnskapsåret.

Med alle de kritikerroste spillene utgitt de siste månedene, er det ingen hemmelighet at Capcom har hatt et godt år så langt.

Til å begynne med er det unntaket Resident Evil 4 Nyinnspillingen ble en stor hit blant fans for å modernisere en elsket klassiker som solgte over 5 millioner eksemplarer.

Så Street Fighter 6 Sprenger inn på scenen, revolusjonerer arkadeserien med glatte kontroller, vakre bilder og en nettscene som fortsatt er like konkurransedyktig som noen gang til tross for ødeleggende konkurranse.

Takket være inkluderingen på Xbox Game Pass, tok tredjepersonsskytespillet Exoprimal fart, og fikk tusenvis av fans, med det mange kalte «mer moro».

Capcom er ikke ferdig ennå, ettersom et nylig intervju avslørte at en annen tittel er på vei før slutten av selskapets regnskapsår, som slutter i mars 2024.

Under en Q&A-sesjon med selskapets investorer ble Capcom spurt om hvordan de planlegger å nå målet om å selge 45 millioner eksemplarer av spill på konsoller før lanseringen neste år.

Svar: «Vi planlegger en stor tittel i andre halvdel av dette regnskapsåret. I tillegg planlegger vi å oppnå dette målet først og fremst ved å fokusere på salgsarrangementer i andre halvdel av dette regnskapsåret for å øke salgstallene for katalogtitlene våre.

Hva denne mystiske tittelen vil være er noens gjetning. Spekulasjoner antyder at dette vil være en annen oppføring i Monster Hunter-serien, selv om andre fans håper på et nytt Mega Man-spill, Devil May Cry 6Eller en nyinnspilling Dinosaur krise Som en Resident Evil-remake.

Monster Hunter-serien vil feire 20-årsjubileum i mars 2024, så det virker trygt å si at et nytt spill eller en re-utgivelse/remaster av tidligere spill vil være i arbeid hos Capcom.