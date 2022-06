Capcom har gitt ut Street Fighter 6 og Resident Evil 4

Bruker Sonys State of Play-arrangement for å gi ut to nye spill.

Som forventet gjorde Street Fighter 6 en betydelig opptreden på Sonys State of the Play. Hvis den forrige delen av serien var eksklusivt for PS4, ville den blitt utgitt på alle plattformer: PS4, PS5, men ikke PC, Xbox One og Xbox-serien.

Capcom endrer radikalt sin grafiske stil og tone, og tittelen tilbyr nå en åpen verden og en ny flerspilleropplevelse. La fansen være optimistiske: Som vi vil se i traileren nedenfor, vil kampene garantert endre seg som alltid. Spillet vil bli utgitt i 2023.

Vi gledet oss, og nyinnspillingen av Resident Evil 4 ble også sluppet med stor fanfare. Capcom tar på seg nyinnspillingsformelen til Resident Evil 2 og 3 med en fullstendig revidert tittel, fra strukturen til nivåene til spillingen, selvfølgelig inkludert konteksten, som kan være ganske uklar. Handlingen foregår ikke lenger på dagtid, men om natten.

Resident Evil 4-nyinnspillingen vil bli utgitt 24. mars 2023 på PS5, PC og Xbox Series. Dette spillet bør logisk nok tilbys mer i løpet av de kommende månedene.

