Cape Breton Marine Reconstruction: Sonar -teknologi hjelper til med å kartlegge havene i Sydney Harbour

SYDNEY, NS – I 2012 var Dr. Bruce Hatcher opptatt med å føre tilsyn med byggingen av kunstige skjær for Sydney Harbour.

Hatcher, president for University of Cape Breton i marin økologisk forskning og direktør for Bros. d’Or Institute, opprettet og designet 250 store kunstige bergarter i samarbeid med ingeniørbedrifter, regjeringen og fiskere.

“Den minste er 35 centimeter og den største er nesten en meter,” sa Hatcher.

Materiell utgraving fra vannmiljøet, de ble plassert der for å erstatte de naturlige habitatene som ble ødelagt av utgravningen.

“Disse (kunstige steinene) ble dumpet i havnens hav i nøye utformede former,” sa Hatcher. “… Vi hadde 100 tonn med klipper og 700 tonn med klipper. Vi hadde steiner i rader og steiner i klipper.

Siden 2012 har Hatcher overvåket og undersøkt hvor effektive de kunstige bergartene har vært for å starte det marine økosystemet på nytt. En gang var den eneste måten å gå ned med kameraet og ta en titt.

Ikke nå lenger.

Navigos biofaseprogramvare, Lawrence Sonar og C – MAP patmetriske kart bruker fjernmåling for å avlede lyd fra sjøen. Begrenset

Undervanns sonarteknologi

Utviklet teknologi Navigo Hatcher jobber for et norsk marinelektronikkfirma – noe som gjør det enkelt å hente bilder og data fra sjøen uten å gå ned.

“(Det er) veldig egnet for arbeid i vannet, spesielt til sjøs,” sa Hatcher. “Det er virkelig som flaggermus som bruker luft.”

Hatcher, Ray Wally, akvatisk biolog og produktspesialist for Navigos Biobas -teknologi. Paret var begeistret for teknologien i et intervju med Cape Breton Post.

“På en måte er dette veldig gammel teknologi. Det gikk foran satellitter,” sa Hatcher.

Navigos biofaseprogramvare og C – MAP patmetriske kart bruker fjernmåling til å slette lyd fra havbunnen og nøyaktig måle tiden det tar før lyden kommer tilbake.

En transformator konverterer elektrisk energi til to bølgelengder, som trenger inn i vannsøylen, og programvaren beregner hvor dypt vannet er under transformatoren.

Denne teknologien, som allerede brukes til å kartlegge havene i Sydney Harbour, vil bidra til å bestemme tap av fiskeri på grunn av utgravning, utvikling og kommersiell transport.

Marine kartleggingsteknologi kan bidra til å bestemme tap av fiskeri på grunn av undergrunn, vekst og kommersiell transport. Begrenset

Sydney havnetester

I den nordvestlige delen av havnen oppdaget Hutcher og hans team av marinbiologiske studenter at nesten alle de kunstige steinene som ble etablert i 2012, var nedsenket i gjørme, noe som er et problem.

“Selv om gjørme er veldig viktig, synes du det generelt er mindre produktivt enn en blanding av hard bunn, stein,” sa Hatcher. “… fisk som en blanding av hard og myk bunn.”

Dr. Hutcher gjennomførte deretter et eksperiment i Sydney Harbour for å se om tilsetning av harde materialer til gjørma ville forbedre det marine miljøet.

Han og teamet hans la til skifer, skjell (avfallsglamskjell fra sjømatindustrien) og kalsiumkarbonatbaserte bergarter for å herde atmosfæriske sedimenter, noe som gjorde dem til en av de mest attraktive for marine liv.

“Det vi fant var at vi kunne se skallet bedre og ruskene var bedre, men skiferen … hadde samme farge som sedimentet, og fordi det var tettere og knivlignende, gravde det sedimentet,” sa Hatcher .

De vil se dypere inn i havet.

Ray er produktekspert for Navigos biofaseteknologi, og jobber med vannbiolog og Dr. Hatcher gjennom gjerdeopplæring. Begrenset

Undervannsløsninger fra dato

Det var her Navigos teknologi spilte inn.

“(Race) jobbet med selskapet sitt for å lage den kraftigste applikasjonen av produktet for biologer,” sa Hatcher. “… det måles for å lage dette øko-lydprogrammet og beregner hvor mange plantematerialer det er.”

Kunnskapen som tilbys av denne teknologien er “veldig viktig” for folk som forvalter vannveier, der nedsenket vannplanter er kjent som et habitat, sa Hatcher.

“Du vil kartlegge det, du må skalere det, og du må gjøre store områder,” sa han.

Dataene fra båtene der denne programvaren er installert blir deretter sendt til Navico, som analyserer og analyserer den (basert på avsenderens personverninnstillinger), og sender den deretter tilbake.

“Det lager kart for kvadratkilometerne som viser hvordan plantene fordeler seg,” sa Hatcher. “Det er som å kartlegge forskjellige plantetyper i skogen og skogen av menneskene som forvalter parkene.”

“Viktigheten av denne teknologien er at du ikke kan beskytte det du ikke måler,” sa Valley. “Nå har vi teknologien til å lage dette virtualiserte undervannet fordi ekkoloddet er så avansert at det er veldig klart.”

For eksempel kan data fortelle deg hva en svamp er mot en svamp, og hva som er under sedimentet, som alle kan bidra til å ta beslutninger som påvirker disse habitatene.

“Du leter alltid etter steder hvor du kan forbedre habitatet, all veksten skjer,” sa Hatcher.

Hatcher og Valley erkjenner at denne teknologien er en velsignelse for de som er interessert i å utforske og bevare undervannsøkosystemer.

Jessica Smith er korrespondent for Cape Breton Post om klimaendringer / miljø og naturressurser.