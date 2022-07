Capitol-angrep: «Det er så enkelt, Trump gjorde ingenting for å stoppe opptøyene»

Trumps minutt-for-minutt-konto av 6. januar 2021 vil bli utgitt torsdag kveld, i beste sendetid.







LRiksrettsetterforskningen av angrepet på Capitol vil gjenoppta høyprofilerte høringer torsdag kveld 6. januar 2021, med det Donald Trump beskrev som en «minutt-for-minutt»-opplevelse.







«Det er veldig enkelt: Han gjorde ingenting for å stoppe opptøyene,» oppsummerte Elaine Luria, den valgte demokraten, under et intervju på CNN denne helgen. «Allikevel kalte rådgiverne ham til handling.»

Sammen med sin republikanske kollega, Adam Kinzinger, vil han lede anklagen mot en veteran, tidligere president som «sviktet sin plikt» som øverstkommanderende ved ikke å oppfordre sine støttespillere til å trekke seg. av kongressen.

Likevel, den dagen medlemmer av kongressen skulle bekrefte seieren til sin demokratiske rival Joe Biden i presidentvalget, inviterte han dem til Washington.

Ved middagstid, i en brennende tale i sentrum av hovedstaden, ba han dem «kjempe som djevelen» mot «massivt valgfusk». Deretter returnerte han til Det hvite hus, hvor mobben satte i gang et angrep på det amerikanske demokratitempelet.

Plassert i presidentens spisesal tok det mer enn tre timer før støttespillerne hans forlot anlegget. «Jeg kjenner smertene dine,» sa han til dem i en video han lastet opp på Twitter. «Men vi må hjem nå.»

Torsdagens høring i Representantenes hus, der syv demokrater og to republikanere ble avvist av partiet deres, skal visstnok ta tilbake det som skjedde mellom de to samtalene.

«Du vil oppdage at Donald Trump aldri en gang har tatt opp telefonen for å ringe ut administrasjonen hans,» sa Liz Cheney, en av få republikanere som har våget å kritisere den tidligere presidenten offentlig.

«Ikke bare gjorde han ingenting, men han sendte en tweet klokken 14:24 som gikk viralt» som ga bensin på bålet ved å kritisere visepresidenten hans, Mike Pence, for ikke å ville blokkere sertifiseringen av valgresultatet, Elaine la til. Luria.

To tidligere medlemmer av administrasjonen, daværende assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver Matthew Pottinger og visepressesekretær Sarah Matthews, vil offentlig løfte sløret for første gang bak kulissene på denne skjebnesvangre dagen.







Kommisjonen bør også presentere omfangsrike videoutdrag av Pat Cipollones vitnesbyrd: Den tidligere juridiske rådgiveren i Det hvite hus kunngjorde nylig at hans tidligere sjef burde ha innrømmet nederlag.