Capitol-angrepsetterforskningen er ett skritt nærmere Trump

Resolusjonen baner vei for å sende hundrevis av sider med dokumenter til en parlamentarisk kommisjon som er anklaget for å fremheve den tidligere republikanske presidentens rolle i angrepet. Retten ga ham imidlertid fjorten dager på å anke til Høyesterett i USA.

Talsmannen hans sa umiddelbart at han ønsket å gjøre det.

«Uansett hva lagmannsretten avgjør i dag, vil denne saken alltid havne i Høyesterett», sa Liz Harrington på Twitter.

Kommisjonens formann, Benny Thompson fra demokratene, og hans republikaner nr. 2, Liz Cheney, ønsket kjennelsen velkommen.

“Vi vil få sannheten,” sa de i en uttalelse.

Den demokratiske speakeren i Representantenes hus, Nancy Pelosi, ønsket også avgjørelsen velkommen, og sa «ingen skal få lov til å stå i veien for sannheten».

Donald Trump ønsker å holde disse arkivene hemmelige, blant annet, inkludert lister over personer som besøkte eller inviterte ham den dagen.

Demokratenes kommisjon etterforsker et angrep fra hans støttespillere på et kongresssete mens folkevalgte vitner om Joe Bidens seier i presidentvalget.

Den tidligere presidenten, som benekter ethvert ansvar for angrepet, fordømmer «et politisk spill» og nekter å samarbeide. Til tross for at han ble innkalt av kongressen, gikk han til retten i navnet til den utøvende maktens eksklusivitet for å holde kommunikasjonen hemmelig.

Konkurranse mot tid

Etter motstridende innledende avgjørelser, avgjorde lagmannsretten torsdag at det ikke var noen grunn til å gå imot avgjørelsen til nåværende leietaker i Det hvite hus, Joe Biden, som tillot nasjonale myndigheters arkiver å sende disse dokumentene til kongressen.

«I dette tilfellet bidrar en sjelden og kraftig faktor til avsløringen (…) av de aktuelle dokumentene, med tanke på behovet for å etterforske og løse det voldelige og enestående angrepet på kongressen», skrev dommer Patricia Millett. Federal Court of Appeals i Washington.

Denne avgjørelsen representerer en betydelig seier i kappløpet mot tiden initiert av spesialkomiteen til Representantenes hus.

Han vil at republikanerne skal gjenvinne kontrollen over huset og offentliggjøre resultatene før midtveisvalget, innen et år etter å ha begravet arbeidet.

Med denne fristen i tankene går kommisjonen videre: den har allerede hørt mer enn 300 vitner, sa Liz Cheney torsdag.

Men den tidligere leietakeren i Det hvite hus oppfordret de rundt ham til å komme nærmere.

Svovel Steve Bannon, en av arkitektene bak seieren hans i 2016, har blitt nektet invitasjoner til kongressen og anklaget for å hindre privilegiene til parlamentariske prosedyrer, og det er grunnen til at han skal i fengsel.

Det samme gjelder tidligere Donald Trump-sjef Mark Meadows. Panelet forventes å møtes mandag for å avgjøre om saken skal gå videre.

«Ikke la deg lure: President Trump prøver å dekke over det som skjedde 6. januar,» advarte Liz Cheney på Twitter. “Vi vil ikke la dette skje.”