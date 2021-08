Carbon Management Economy | Grønn fred

Dette er ennå ikke lov om landet, men et av de mest innflytelsesrike aspektene Billateral Infrastructure Bill Klimateknologer legger grunnlaget for nye økonomiske muligheter basert på å fange opp og distribuere karbonutslipp.

Støtte for den såkalte karbonforvaltningsøkonomien tar mange former i regningen, og er ofte basert på den. Skalalov Innført på nytt tidligere i år av senatorer på begge sider. (SCALE står for CO2 -lagring og utslippsreduksjon). Noen av dem Største kontantdatapunkter Legger til:

Mer enn 8,5 milliarder dollar i finansiering for industrielle og direkte luftkarbonfangstteknologier, inkludert tilgang til lagringsområder for ikke bare CO2 -utslipp, men også transportnettverk og rørledninger.

Bassenget på 3,5 milliarder dollar for å bygge fire regionale knutepunkter for direkte luftfangst (DAC) vil hver ta inn minst 1 million tonn CO2 årlig (perspektiv, utslippene fra rundt 120 000 amerikanske husholdninger).

Omtrent 2,5 milliarder dollar i løpet av de neste fem årene for å hjelpe energisektoren med å bygge lagringsanlegg for fanget karbon – ikke bare i geologiske systemer, men også i materialer som sement eller plast.

En analyse I følge Bilateral Policy Center, Clean Air Task Force og Third Way Estimates kan denne typen politikk generere tusenvis av amerikanske jobber – opptil 13 000 per år, inkludert muligheten for industriell restrukturering eller opprettelse av DAC -anlegg. Selv før den ble vedtatt, tok karbonfangstkoalisjonen b Støttebrev For å forbedre 45Q -skattekonsesjonen som gir selskaper insentiver til å bygge infrastrukturinvesteringer og karbonfangstanlegg. (Brevet ble signert av mer enn 170 selskaper, fra transportselskaper som United Airlines til fagforeninger som United Steelworkers og infrastrukturselskaper inkludert Lofargeholzim og Honeywell.)

[Want more great analysis of climate tech and innovation? Sign up for VERGE Weekly, our free email newsletter.]

“De bilaterale infrastrukturordningene og viktige komplementære skattetiltak som er skissert i brevet, vil føre til en 13-dobling av karbonforvaltningskapasiteten og årlig utslippsreduksjon med 210-250 millioner tonn innen 2045. Innovasjon og forbedret ytelse, kostnadsreduksjon og høyere lønn som er avhengig av husholdninger og lokalsamfunn over hele landet Mens du beskytter og skaper jobber, sier koalisjonsdirektør Brad Croptree i en uttalelse.

For å hjelpe meg med å forstå konsekvensene av lovende lov, spesielt i den nye vurderingen av klimaendringer fra den midlertidige regjeringen i den nye vurderingen av klimaendringer, har jeg snakket med eksperter fra World Resource Organization (WRI) og Clean Aviation Task Force ( CATF) blant andre) spurte jeg dem.

Selv om vi blir kvitt fossilt brensel over natten, vil vi fortsatt trenge disse.

Don Lashoff, direktør for WRI i USA, sa at rask tilgang til karbonbindingssentre og infrastrukturen som trengs for å håndtere CO2 ville være avgjørende for å nå målene i Parisavtalen. Han påpekte den sterke støtten fra International Energy Agency for Carbon Capture and Storage Infrastructure, som er spesielt viktig med akselererte investeringer i sol- og vindkraftproduksjonskapasitet. “Selv om vi blir kvitt fossilt brensel over natten, vil vi fortsatt trenge disse,” sa Lashoff til meg.

Lee Beck, internasjonal direktør for karbonfangst for CATF, sa at USA må bygge tusenvis av anlegg for å oppnå karbonutslippene som er nødvendige for å redusere den globale oppvarmingen med 1,5 grader Celsius innen 2050, noe som vil komme nettverkene til gode fra delte kostnader. Dette er tilnærmingen som ble brukt i Europa med utviklingen av Norge Northern Lights Carbon Capture and Storage Project, Shell, Total og Equinor -støtte. Industrielle anlegg i regionen har lovet å transportere fanget CO2 til stedet. En lignende modell vil sannsynligvis dukke opp i USA, foreslo Beck. De Mureffekten skjer allerede På steder som Texas, Nebraska, North Dakota og Illinois.

Med infrastrukturprosjekter vil en nøkkelfaktor for suksess være å forbedre 45Q føderale skatteinsentiv, sa Beck. “Måten vi nærmer oss krisen på er veldig mye en måte for teknologien å gå videre på,” sa han. “Innovasjon alene er ikke nok.”

Blant endringene som er foreslått i Carbon Capture Coalition-brevet, betales insentivet direkte til de som er unntatt fra føderal skatteplikt, med en 10-års forlengelse av konstruksjonsvinduet for fasiliteter og insentivfangst og besparelser på kredittverdier som spenner fra $ 60 til $ 130 per tonn.

Alle disse ideene er rent imaginære inntil regningen (med et massivt budsjett på 3,5 billioner dollar som helt inkluderer klimateknologi og infrastrukturtiltak) blir vurdert og vedtatt av det amerikanske representanthuset. Liket skal tilbake i Washington, DC i slutten av august, så det kan ta uker.