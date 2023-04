«Card Check», en nyttig metode for å organisere huset ditt og frigjøre tankene dine

Hvem sier vår, sier vårren. Vi ønsker at interiøret vårt skal være rent og ryddig for å sikre god sirkulasjon i rommet, men fremfor alt for å se litt klarere. Oppbevaringsteknikker har dukket opp de siste årene, og vi tenker selvsagt på metoden Marie Kondo ser for seg. Vi fortalte deg nylig om «Sky Slope»-metoden. I dag er dette en annen teknikk forestilt av redaksjonssjefen for nettstedet Real Simple, Katie Holtefer, som rapportert av våre kolleger fra magasinet ELLE France. hennes navn «Kortsjekk».

Skill fra elementer som har blitt uviktige

Prinsippet om «kortsjekk» er veldig enkelt. Vi har alle glemt møbler og ting i interiøret vårt når vi går forbi dem hver dag. Katie Holdefehr foreslår følgende løsning: Legg de aktuelle varene i en boks som er datert. Det kan være en uke, en måned, tre måneder… Når tiden har gått, åpne esken igjen og ta deg tid til å finne ut om dette materialet fortsatt rører noe i deg, trigger følelser eller følelser. Hvis ikke, er det et tegn på at du må fjerne den. Hva er vitsen med å fortsette å leve med dekorative elementer som ikke lenger passer oss og ikke gir oss noe?

Fordi lagring frigjør hjemmet vårt og frigjør tankene våre, som hjemmearrangøren og grunnleggeren Pascal Revon. Rydd opp og forenkle plassen din. «Når vi setter huset vårt i stand, setter vi huset vårt i stand. Stor energi flyter. Når interiøret er sortert og strippet, «Hvor la jeg den eller den tingen?» Visuell forurensning fra dårlig lagrede materialer er minimal. Hvis vi ikke sorterer og organiserer, har vi alltid i bakhodet at vi en dag må starte det.

Sortering hjelper oss å bli kvitt visse minner som fortsetter å tynge oss ubevisst. «Vi forstår at minner ikke er i gjenstander, men i oss. Noen ganger beholder vi feil gjenstander, fester dem til mennesker som ikke lenger er en del av livet vårt eller fordi de ble gitt. Det hjelper ikke å frigjøre seg selv. Hver gang vi skilles med det blir energien positiv Sortering er å jobbe med seg selv, Det er også et flott verktøy for å vite hvem vi er, det bygger oss opp og hjelper oss videre.

Hva gjør vi med ting vi ikke lenger vil ha?

Det finnes mange løsninger for å gi produktene våre et nytt liv. Det er uheldig å kaste dem mens de fortsatt er i god stand. Du kan donere til organisasjoner som Oxfam eller Les Petits Riens og ta den andre tilnærmingen samtidig. En annen løsning: jungeltelegrafen, som er en av de beste løsningene for å bli kvitt ting vi ikke lenger vil ha. Når sesongen med garasjesalg og loppemarkeder nærmer seg, hvorfor ikke benytte anledningen til å selge unna tilbehør og andre møbler som har blitt uønsket? Du kan også selge varer på nettsteder som Essential Vinted eller MarketPlace tilgjengelig på Facebook.

