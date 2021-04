Cardiola oppfordrer Manchester City til å vinne “den viktigste tittelen” etter Cup-ære Karapo Cup

Pep Cardiola oppfordret sin Manchester City-side til å kjøre tempoet vekk fra dem Karabakh Cup-finaleseier mot Tottenham Forsegl den “viktigste tittelen på sesongen” ved å vinne de to neste Premier League-kampene.

City plukket en tredjedel av sjansene sine for å vinne på Wembley med det 82. minutt overskriften fra Imerich Laport, overvåket av 7773 supportere på den største mengden i et hjemmekamp på over 13 måneder. Dette var deres fjerde seier på rad i turneringen, og de fikk et nytt løft Manchester United målløs uavgjort Seks poeng fra forrige dags Leeds, dvs. deres fem siste toppspill, garanterte tittelen.

“Nå hviler vi [Champions League semi-final] Første etappe mot Paris Saint-Germain, hvoretter vi er to kamper unna å prøve å vinne sesongens viktigste tittel, ”sa Cardiola.

“Premier League er en av de beste, og jeg er så stolt av å kunne gjøre det. Vi er 10 poeng klare, vi trenger to seire, og vi skal prøve å slå den neste mot Crystal Palace mellom kampene i dette sprø bordet. “

Et besøk til Selhurst Park definerer en mulig kamp i Paris på onsdag. Cardiola ga Wimbledon en så formidabel åpning XI en haug med flotte spill, men han forklarte at han veide risikoen.

“Vi kan ikke nekte for at vi alltid har et øye med Champions League,” sa han. “[But] Jeg må være ærlig med meg selv, jeg trodde de var klare til å spille i denne eksamenen. Vi kommer til disse siste etappene som vi gjorde i denne sesongen og tidligere sesonger fordi vi tar hver kamp seriøst. Ellers kan du ikke vinne fire karaoketrofeer på rad. ”

Cardiola sa at seieren mot Spurs var “veldig fortjent”, noe som gjenspeiles i den endelige skuddtellingen på 21 for to av deres motstandere. “Jeg er så spent på gutta. Dette er en god natt å dele med folket vårt.”

Ryan Mason, som tok over seks dager etter å ha blitt kåret til Tottenhams midlertidige hovedtrener, foreslo at Laporte burde ha blitt utvist for to gule kort i første omgang. Laporz brøt Lucas Mara to ganger for å bryte opp, men først etter en ny sjanse ble registrert.

“Først trodde jeg det var en helt spesifikk gul,” sa Mason. “Dette er ikke stedet å snakke, for hvis han er i det gule, er han ikke en annen glipp. Vi tapte en pokalfinale. Det er vanskelig å ta, men vi må gå videre.