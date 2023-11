Caritas Food Security Project: Norsk ambassadør fornøyd med prestasjoner

For å se utviklingen av prosjektet på 3. plasse Gattam, den nye norske ambassadøren i Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Odd Molster, jobbet nylig for Kasangulu-territoriet, der Caritas Congo ASBL opererer gjennom sin bispedømmeorganisasjon Caritas Development-health Kisantu (CDSK). Matsikkerhetsprogram.

Med tanke på prosjektets prestasjoner sa den norske diplomaten at han var glad fordi prosjektet ville komme lokalbefolkningen til gode. » Å være på bakken for å se resultatene av dette prosjektet er veldig viktig for meg. Hvis du sto bak skrivebordet ditt i Kinshasa, ville du ikke hatt disse postene. Jeg tror dette prosjektet vil gjøre en forskjell. Folk som jobber her er tjent med denne ordningen. Dette er for eksempel avtalen Caritas inngikk med en grunneier i landsbyen Ntamba for å lette tilgangen til land for familier under deres tilsyn. Jeg tror det er en god idé.» Han sa mens han la til: » Vi snakket med folk som sier at programmet har vært veldig nyttig for dem og deres familier. Faktisk klarer de fortsatt å selge produktene sine i markedet. Og dette programmet bidrar til å styrke matsikkerheten deres.»

Generalsekretæren i Caritas Norge sa på sin side at han var veldig imponert over hvordan Caritas implementerer dette programmet for å hjelpe mennesker ut av fattigdom. Fru. Martha Rubiano Skretberg tok på seg en annen utfordring for prosjektet. » Det er viktig ikke bare å skape kortsiktige resultater, men også å gjøre resultatene av dette programmet bærekraftige. For å gjøre dette, tenker vi på hvordan vi kan skape markeder for å gi bøndene tilgang til å markedsføre produktene sine. påpekte hun.