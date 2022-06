Alle som ennå ikke har vunnet Pro League som spiller bør endre vanene sine. Brugge-fans som har vært mestere de siste tre årene er vant til smaken av suksess. Som Carl Hofkens vet, vil det å ikke vinne en fjerde tittel på rad bli ansett som en dårlig prestasjon: «Målet vårt? For å vinne denne fjerde tittelen på rad, vil vi vinne rundt Bush. Tittelen bør alltid være i Brugge, og det er det eneste viktige. Sklir det i kolonnene Nytt plot.

Å vinne Pro League vil tillate Carl Hofkens og hans forgjengere å gjøre det samme Philip Clement Og Alfred Schrder. Men hos Brooks er det ikke nok å gjøre det, du må gjøre det bedre. Til dette vurderer den nye treneren konkurransen, men Carl Hofkens sikter mot det belgiske trofeet. «Ekstra formål, mesterskapet er en prioritet». Å vinne to nasjonale turneringer ville gi Carl Hofkens et dobbelt århundre, som ikke har blitt nådd av Brugge-folket siden 1996.

Kvalifisert til Champions League vil Brooks» folk også være interessert i å prestere godt på den europeiske scenen, selv om Hoffkens ikke ønsker å snakke om mål før trekningen: «Målene i C1 avhenger av trekningen. Å si at vi vil være på laget først kan virke latterlig etter trekningen. Vi venter på trekningen og så ser vi hvor ambisiøse vi kan være.». I fjor hadde Blauw en Zwart et spesielt sterkt lag (sammen med Manchester City, PSG og Leipzig) og endte sist i sin gruppe. Å bestå gruppespillet i år vil være en stor prestasjon for folket i Brugge.