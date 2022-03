Carl Pei kunngjør sin første smarttelefontelefon (1) … uten å avsløre det

Humor provoserer: Hva så vi under Carl Paynes hovedtale? Ingenting (Ingen). Administrerende direktør i Young Framework har offisielt annonsert sitt neste produkt Øretelefoner (1)En smarttelefon, døpt telefon (1) og den lanseres til sommeren.

Men ingen tekniske detaljer er rapportert, bortsett fra at terminalen vil bruke Snapdragon-operativsystemet fra Qualcomm. Designmessig måtte vi løse et spennende kart.

Noen detaljer om operativsystemet som brukes

På den annen side var Carl Pei litt mer pratsom i operativsystemet til en smarttelefon kalt Nothing OS. Kombinert med selskapets ikoniske designspråk, beskriver han det som det beste fra Android. Pei nevner Plotware Det er ingen spill og mindre enn 40 % av forhåndsinstallerte apper.

Midlertidig lagring av prosessorene du bruker oftest i RAM sikrer også at Nutritions OS starter applikasjoner raskere. Apper som ikke er i bruk og som bruker ressurser i bakgrunnen, lukkes automatisk.

Carl Pei liker å integrere grafikk mellom ulike skjermer slik at overgangene blir mer flytende. For eksempel endrer ikke klokken mellomrommet mellom standby-skjermen, låseskjermen og hovedskjermen.

Pei bemerker at antallet animasjoner er minimalt for ikke å distrahere brukeren unødvendig. Nothing OS bruker selskapets tilpassede matrisesystem for sine grafiske komponenter. Pei nevner at teamene også jobbet med lyddesign.

Til slutt er Nothing OS en nøkkelfunksjon i det åpne miljøet og gjør det enkelt å koble til og administrere Nothing-tilbehør som hodetelefoner, men det gjør også produkter fra andre produsenter mulig. Carl Pei nevner Apple Airbots, for eksempel Tesla-biler.

Se også videoen:

Operativsystemet vil motta tre år med OS-oppdateringer og fire år med sikkerhetsoppdateringer. Også The Initiativtaker Også tilgjengelig i april og kan lastes ned og installeres på enkelte smarttelefoner, men modeller er ikke spesifisert.

Noen av disse opplysningene er fascinerende og overbevisende. For å finne ut om noe har revolusjonert smarttelefonmarkedet, er det imidlertid nødvendig å vente til telefonens design og tekniske spesifikasjoner (1), som Carl Bay fortjener uten likegyldighet og innovasjon.