Carla Bruni håner søppelsamleren og irriterer nettet umiddelbart

Med protester mot pensjonsreformen i full gang i Frankrike, har mange bestemt seg for å fortelle historiene sine og vanskelighetene de møter.

På settet til BFMTV gjorde flere franskmenn nettopp det, inkludert søppelsamleren Brahim Sidibe: «Jeg har gjort denne jobben i tretten år, åtte år bak rattet på en søppelcontainerHan forklarer i samlingen. Jeg kan si at arbeidet vi gjør er hardt arbeid. Vi har kolleger som ikke er kvalifisert og noen som ikke har nådd pensjonsalder, så la meg fortelle deg at hvis det går opp til 64, kaller jeg det drapsreform. […] Betyr det at vi ikke teller?»

Clementine Audain, visepresident i La France Insumais, delte Brahim Sidibes vitnesbyrd på Instagram.

Nicolas Sarkozys kone, Clementine Audain, bestemte seg for å reagere på en måte som ikke gikk upåaktet hen.

Internett-brukere la umiddelbart merke til det, og Carla Bruni vakte harme hos mange, med mer enn 150 personer som svarte. «Du er pinlig», «Hvor er respekten», eller den brennende kommentaren: «En kommentar som sier mye om mannen du er. En dypt arrogant kvinne uten tykkelse, uten talent».

Ubehagelig kommentar av Carla Bruni ©Instagram

Carla Bruni ønsket i mellomtiden å kommentere scenen med tre «latterdød»-emojier, uten ytterligere detaljer. Det var nok til å vekke harme blant nettbrukere. «Så hvor er respekten? «, En bruker skriver: «Unnskyld meg? Jeg beklager? Hva er grunnen til latteren din? Du er vanskelig», Han skriver en annen.

Nicolas Sarkozys kone reagerte ikke. Mens noen mistenkte at den tidligere førstedamens konto kan ha blitt hacket, tyder utgivelsen av nye historier på at hun fortsatt kan ha ansvaret.