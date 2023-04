Carla og mannen hennes får en bot på 450 euro for å ha tatt ut søppelbøttene deres … til feil tid: «De er tyranner!»

Grunnen? De har blitt anklaget for å ha deponert avfall til feil tid. Det er imidlertid ingen omtale av hentetid på nettsidene til kommunen. Men 3GS, som er ansvarlig for å håndheve regelen, var uenig.

Carla Grande og John Rowe bodde kort i London-området. For noen uker siden tok paret søppelkassene ut foran huset deres, men ble bøtelagt 450 euro for «vill forsøpling», forklarer Mirror.

Etter å ha sendt flere brev, mottok Carla et signal fra den kommunale høyskolen om å redusere beløpet som er satt for forsøplingslovbrudd til €170.

Carla for sin del forstår fortsatt ikke denne endringen i hjertet. «Hvis det er en straff for dumping av søppel, bør det være bra fra begynnelsen, ikke en straff for ulovlig dumping».