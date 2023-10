Carlito liker ikke den nye temasangen hans

Liker du Carlitos nye temasang siden han kom tilbake til WWE på heltid? Mange på sosiale medier ser ut til å foretrekke det gamle, og det samme gjelder for Carlito.

Faktisk ble Carlito intervjuet for «The Ringer of the Cheap Heat Podcast» og sa at han ikke var en fan av å endre temasangen sin første gang han hørte den, men han begynte å like den og var enig. Nødvendig endring:

»De fikk meg til å lytte. Det ønsket de å endre på. Jeg er ikke gal etter å endre det. Som alle andre ville jeg beholde den. Jeg likte det slik det var, men de sa: «Vi vil endre det.» Jeg sa: «Vel, la oss se hva som kan gjøres», og de spurte om min mening her og der. Jeg liker å bytte plattform, legge til trommer, sånne småting og bytte linjer. Jeg liker ikke gamle replikker. Som jeg sa, jeg var ikke gal etter det, men jeg beklaget meg om det i løpet av dagen. Fordi de sier lytt 1000 ganger, og så uten å være klar over det nynnet jeg på det her og der, så det ble med meg. [que les gens vont aimer], Jeg tror. Jeg vet at folk ikke liker forandring. Det er jeg også. Jeg er ikke gal etter endringen, men jeg tror det er noe som må gjøres, det er som å sette en ny pels på alt.

En helt ny start for Carlito i WWE som kommer med et nytt utseende og en ny temasang. Carlito begynner en kamp mot Bobby Lashley og Street Profits.

