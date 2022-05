Carmela Giusto Grant vender tilbake til spenningene i kaktusen: «Vi kan ikke komme overens med alle»

Er sterk under epidemier, hva med hans musikalske parodier Stor kaktus ? «De vil fortsette, Carmela Giusto lover. Alle jeg møter snakker med meg om det, og det er veldig bekymringsfullt. Med masker skjønte jeg ikke at det påvirket folk så mye. Jeg har et kunstnerisk behov for dette Moliere-showet, men vil gjerne ha tid til å gjøre en igjen før sesongen er over. Parodi er en veldig vanskelig øvelse, spesielt siden jeg ikke alltid velger sangen. Det avhenger av budskapet. Det er et ping-pong-manus, mye tull, ingenting annet enn luft.»

Kort tid etter at Poufs-duoen forlot, hvordan ble han ønsket velkommen inn i Jerome de Warsis band? «De som hadde en umiddelbar tiltrekning til folk som David Jeanmod, Fabian Le Castell eller Jerome, veldig hyggelige, Innrømmer en som til og med nylig har deltattEscape show (Dipik) med gjenglederen. Den attraksjonen består. Vi har alle opplevd noen store ting sammen. Men du kan dessverre ikke komme overens med alle. Jeg liker det fordi jeg hater å være i et konkurrerende eller konfliktfylt forhold. Jeg hater det, og som et resultat har det en tendens til å stenge meg ned eller stenge meg.»