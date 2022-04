Caro sier hvorfor jeg slo opp med Celine Dion

Folk og kongefamilien

«Jeg vet at hun forstår at jeg er et vilt dyr», Sangeren forklarte.

De er to fransktalende sangstjerner og en gang gode venner. De to sangerne møtes for første gang under en konsert i Notre-Dame de Paris, der Caro forklarer Quasimoto. Det var kjærlighet ved første blikk for de to som bestemte seg for å sette sammen sin hitlåt «Sauce Le Went». I dag ser de ikke hverandre, noe som henger sammen med livsstilen Caro har valgt.

Den tidligere dommeren i The Voice, som ble invitert til showet «En Aparté» på Canal +, har avslørt at han ikke har de samme ambisjonene som den 54 år gamle sangeren. «Vi var så nære med Celine, jeg tror hun ikke forsto da jeg brøt båndet med dem.»Han forklarer. «Hun ville ta meg så høyt, og så, på et tidspunkt, kuttet jeg nesten tauet for å la meg reise meg. Jeg ønsket å gå ned i stedet for opp. Jeg ønsket ikke å være over hele planeten.»

På det tidspunktet innrømmer komponisten at han hadde en «følelse av noe forrådt», men han tror han vet at han ikke holder det mot seg selv. «Samtidig vet jeg at hun forstår at jeg er et vilt dyr.» Han forklarer. Når to stjerner møtes, er det alltid den samme forbindelsen: «Det er magisk når vi finner hverandre, for det skjer mye i våre øyne, fordi dette var medvirkning, en ekte forbindelse (…) vi hadde en unik medvirkning.». To forskjellige karrierevalg skiller uunngåelig begge vennene, men forbindelsene fortsetter.