Gresk politi som etterforsker drapet på en britisk mor foran spedbarnssønnen, sier “alt er fremdeles åpent” som om de lette etter en mistenkt i forbrytelsen.

Carolyn Crooch, 20, ble torturert og kvalt av røvere som stjal smykkene og pengene hennes, sier mannen hennes.

Den 33 år gamle Saralambos ‘Babies’ Anacostopoulos sa at han var bundet av røvere, men senere kunne ringe inn ved hjelp av nesetippen og ringe politiet.

Politiet har ringt helikopterpiloten for å vitne tre ganger siden han ble drept i det østlige Athen i forrige uke.

Politiet sa søndag at en georgisk mann som ble arrestert for å prøve å forlate landet med et falskt pass, kunne knyttes til drapet på fru Cruz, datteren til et britisk par som bor på den egeiske øya Alonisso.

Imidlertid syntes mandag politiet å skamme seg over den mulige fronten.

“Vi undersøker alle alternativene fordi alt fremdeles er åpent,” sa talsmann for politiet Theodoros Chronopoulos. Den uavhengige. “[We] Ingen direkte forbindelse ble etablert, kjent som “georgisk forbindelse”.

Utdrag fra Anagnostopoulos vitnesbyrd ble lekket til lokale medier og hevdet at inntrengerne var utlendinger fordi de snakket ødelagt gresk.

Hvor er ‘lederens penger’? Hvor er pengene? »Sa han til politiet.

“Jeg sa, jeg skal si deg, vær så snill, ikke skad oss. Jeg ba dem om å gå til kjelleren i et monopolbrettspill som var omtrent 10 000 euro.”

“Etter det bandt de meg med et tau; armene og bena mine var i livmoren. Så bundet de nakken min med teip. Det var så stramt. Så dekket de munnen min og noen deler av nesen min.”

En universitetsstudent og ekstrem kickboxer prøvde å motstå knusningsangrepet, men ranerne tok tak i henne og kvelte henne med en bukse, en dødsdom ble vist sent i forrige uke.

Detaljer om personen som ble arrestert i løpet av helgen er ikke gitt ut. Han ble tatt til fange ved den bulgarske grensen og prøvde å forlate landet på et falskt pass. Han ble ført til en lokal politistasjon og sendt til Athen for å bli etterforsket av etterforskere som behandler saken.

Siden drapet har politiet iverksatt landsdekkende humanitære operasjoner for å finne de skyldige, og øke sikkerhetskontrollene over landets grenser.

Regjeringen har også kunngjort en belønning på 300 300 000 for informasjon som fører til arrestasjonen deres – en handling sett av eksperter, aviser og politikere som et seriøst forsøk fra Griagos Mitsotakis-regjeringen for å lokke britiske turister etter koronaviruslåsen.

Anstrengelser for å gjenopplive den svært innbringende greske industriturismen betyr ofte at britiske reisende kommer tilbake.