Caroline Margheritas bestemte benektelse av produsenter av “Affair Conque”

Kjendis -kjøperen kom tilbake til arrangementet sitt under premieren på France 2 og La Une.

Har vært på TV i nesten fire år, Med Caroline Margarita Nesten en del av møblene “Saken avsluttet” (Ikke en dårlig bolle). Likevel så antikvitetshandleren aldri lyset fra Paris -studioet. Da produsentene av prosjektet foreslo at hun skulle bli med i gruppen av kjøpere, nektet hun “blankt” …

I sørvest -spaltene forklarer Caroline årsakene til dette valget. For henne var showet “Virkelig fast i et råttent tidsintervall”. Ettermiddagsautomaten ville ha avkjølt henne umiddelbart.

Heldigvis ombestemte blondinen seg. Vi kan også si at hun hadde en god nese, for til tross for den ikke-invasive timeplanen har “Affair Conque” eksplodert publikumstjenesten (i Frankrike og Belgia) siden 2018.

“Jeg godtok en forestilling”, Hun forklarer. “Men med Skype, når kontorene er 600 meter fra butikkene mine, med ideen om å alltid nekte.” Et intervju hun nærmet seg uten press: “Jeg spøkte, jeg lengtet, jeg sa ingenting. Jeg vet ikke hva Warner og Frankrike TV -sjefer ser på.”

Hans naturlighet og Joey de Vivre fikk øyeblikkelig øynene til produsentene. “De trenger en jente med en liten munn” Før hun fortsetter, avslører hun: “Han fant meg fordi jeg hadde organisert store show og toppshows i mange år, og jeg var veldig aktiv på sosiale nettverk.”

I dag er Caroline Margherita en av seriens favorittkjøpere og har 113 000 Instagram -følgere.