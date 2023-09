Carrasco kan ha hatt en annen lagkamerat: en rød djevel som takket nei til Saudi-Arabias gullavtale

Bare Yannick Carrasco ga etter for den enorme kontrakten som ble tilbudt av Saudi-Arabia. Imidlertid kan han ha andre følgesvenner i den saudiske ligaen. Det første navnet som ble lekket til pressen var Romelu Lukaku. Men angriperen nektet høflig å slutte seg til Gulf-nasjonen.

Endelig fant nummer ni en vei inn på Roma-siden. Det avsluttet en svært urolig sommer for de som så mange dører stenge utover sommeren.

Et annet stort navn som kan være i eksil i Saudi-Arabia er ingen ringere enn… Kevin De Bruyne! I sin orientering den dagen kom Fabrizio Romano med noen interessante avsløringer om emnet. Etter Champions League-finalen fikk Kevin De Bruyne henvendelser fra saudiske klubber, forsikrer den berømte italienske journalisten. «De Bruynes svar var klart: Nei takk – for han ville kjempe om titler igjen i Man City. Romano gir ingen tall, men forklarer at det er et «ganske stort prosjekt».

I en alder av 32 vant spilleren en utrolig diskant med klubben sin i fjor. Han spilte en nøkkelrolle i 49 kamper med 10 mål og 31 assists.

Journalisten oppga også navnene på to som Saudi-Arabia kontaktet: Robert Lewandowski og Ilkay Gundogan. Begge spillerne spiller nå i samme trøye i FC Barcelona.