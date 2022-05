Carrefour blå ledninger vil bli returnert ASAP!

Korsveier omgir blødninger i søkeren! De berørte produktene, som er gjenstand for en landsomfattende tilbakekalling, ble solgt mellom 6. april og 26. april 2022.

Disse blå tauene, som selges parvis i bokser på 200 gram, er mistenkt for å utgjøre en fare for fremmede plastgjenstander. De berørte produktene ble solgt mellom 6. april og 26. april 2022.

I tilbakekallingsskjemaet spesifiserer Rappel Conso at alle Carrefour-butikker i Frankrike er opptatt av bøyler. grunnen til det minne om Det utgjør en risiko for fremmedlegemeplast som kan forårsake skade på forbrukere.

I denne forstand legger myndigheten til at på grunn av risikoen for skader og negative effekter forbundet med inntak av disse blå tauene, anbefales det som en forholdsregel Personer De som eier produkter som tilhører partiet(e) beskrevet ovenfor, konsumerer dem ikke.

Hvis du ikke har konsumert produktetKonso Reminder anbefaler på det sterkeste at du returnerer den til salgsstedet eller ødelegger den. Det er også mulig å få refusjon ved å ringe Forbrukerservice på 0200900 0805. Refusjonsprosedyren avsluttes 11. mai. 2022.

Listeria: Leclerc husker potensielt forurenset kjøttdeig i Rouen.

De aktuelle produktene ble solgt i Saint-Sever supermarked mellom 24. januar og 24. april 2022.

Påminnelsen er ikke over ennå. Etter den nylige kontroversen knyttet til Bitoni Bitoni, Kinder sjokolade Og Graindorge-ost, det er tur til kjøttdeigen. Kassen gjelder biffer solgt i Leclerc-butikken i Saint-Sever, nær Rouen.

Hakkebiff selges på bestilling i den tradisjonelle slakteravdelingen – umerket Risikoer: Listeria monocytogenes (årsaken til listeriose) Årsak: tilstedeværelsen av Listeria Monocytogenes Forbrukspåminnelse 26. april 2022

mistenkt for å være gravid Listeria streptokokker, en bakterie som er ansvarlig for listeriose. Det aktuelle kjøttet ble solgt mellom 24. januar og 24. april 2022.

I påminnelsesarket spesifiserer Rappel Conso at en fil burgere Den det gjelder har ikke noe spesielt merke og ble solgt i den tradisjonelle slakteravdelingen. Spør kunder som har frossen Kjøttfett før datoen 24.04.2022 og de har det fortsatt slik at de ikke spiser det, ifølge mening.

For folk som har konsumert produktet De som har symptomer på feber, hodepine eller som lider av smerter, anbefales på det sterkeste å oppsøke lege for å rapportere inntak av produktet.

Rappel Conso advarer også om farligere former som kan ramme enkelte forbrukere. alvorlige former med Nevrologiske komplikasjoner Myndigheten sa at det også kan oppstå skader på mor eller foster hos gravide kvinner.

Listeriose er en sjelden sykdom Forårsaket av Listeria monocytogenes, som er en liten bakterie. Inkubasjonen kan ta flere uker.