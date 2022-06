Carrefour, Delhaize, Colruyt, til og med UberEats og Deliveroo: Her er en flott sammenligning av løpene levert hjem til deg

Noen oppdaget tjenesten under den første fengselsperioden, og så hjemlevering som en måte å unngå de endeløse køene foran supermarkeder. Men tjenesten har eksistert lenger og får fortsatt flere følgere. Coluryt, som har vært i bakgrunnen lenge, lanserte denne uken sitt tilbud, som noen brukere anså som ganske dyrt.

Så, er dagligvareleveringen din virkelig en luksus? En kort oversikt over de ulike tilbudene i markedet.

Carrefour Drive

Hvordan det fungerer ? Gjør dine kjøp direkte på nettsiden eller via Carrefour-appen. Alt du trenger å gjøre er å velge et tidspunkt for levering, hver dag unntatt søndag, mellom 09.00 og 19.00. Carrefour-ansatte er ansvarlige for å forberede og levere bestillingen din.

Hvem sin ? Tjenesten er tilgjengelig nesten overalt i Belgia.

Hvor mange produkter? 15.000 referanse

Hvor mye er det ? 9,50 euro for én bestilling. Gratis hvis kurven overstiger 150 euro.

Delhaize levering

Hvordan det fungerer ? Gjør dine kjøp direkte på siden eller via Delhaize-appen. Du kan få dagligvarer levert hjem til deg, mandag til lørdag, fra 07.00 til 21.00. Carrefour-ansatte er ansvarlige for å forberede og levere bestillingen din.

Hvem sin ? Tilgjengelig nesten overalt i Belgia.

Hvor mange produkter? 15.000 referanse

Hvor mye er det ? Mellom €5,95 og €9,95 avhengig av dager og tidsperioder. Gratis hvis du kjøper ukens produkter. Delhaize har også lansert alternativet Delhaize Delivery +, som lar deg få ubegrenset levering, fra 10 euro per måned.

I tillegg garanterer denne tjenesten deg din foretrukne tidsperiode, og du vil også få gratis produkter. Minimumsbestilling: 60 euro.

samle og gå

Hvordan det fungerer ? Du gjør dine kjøp på nett og personalet forbereder bestillingen din fra distribusjonssenteret i Londerzeel. Du kan da velge leveringsalternativ, av merkets ansatte eller av en person som bor i nærheten av deg som tar seg av å returnere kjøpene dine til deg. Levering er mulig fra mandag til lørdag,

Hvem sin ? Leveringstjeneste av Colruyt-ansatte er foreløpig kun tilgjengelig i Brussel og Antwerpen. Driver-systemet, som krever personer som bor i hele leveringsområdet, er tilgjengelig i Halle, Brugge, Gent, Hasselt, Liège, Roeselare, Wavre, Antwerpen, Louvain og Namur.

Hvor mye er det ? Ordreforberedelsen koster 5,95 euro og leveringen koster 7 euro for totalt 12,95 euro. Minimumsbestilling: 100 euro. Colruyt, i likhet med andre distributører, kunngjør at tiltak vil bli iverksatt for å tilby levering ved kjøp av visse produkter. Et forberedelsesgebyr tilbys ved kjøp av enkelte produkter.

Superrask, men langt fra lønnsomt

Trenger du dagligvarer innen en time? Konkurransen raser og kaos skaper kaos.

Hurtigmatlevering er svært økende, men det er foreløpig ikke en lønnsom modell. Gorillas har nettopp stengt sine belgiske filialer, men de har gjenopptatt noen tjenester ved å sikre at eFamrz-bestillinger leveres i Brussel før de utvider tjenesten til Antwerpen snart. Gorillaen har opplevd reell vekst, men sliter med å komme i balanse. Det tyske selskapet vil nå fokusere på markeder hvor vekst gir potensial til å en dag bli en stor og lønnsom aktør. DingDong, aktiv i Ixelles, tilbyr en lignende tjeneste, og garanterer levering på bare 10 til 15 minutter. Men tjenesten er også fortsatt begrenset til noen få regioner. Deliveroo og UberEats har også hastet til markedet for å sikre lønnsomheten. Carrefour, via ShipTo, tilbyr også levering på under 90 minutter.

Uber spiser

Hvordan det fungerer ? UberEats har i flere måneder nå ikke vært fornøyd med å servere restaurantmåltider. I dagligvareseksjonen er det mange butikker (Carrefour Express, dagligvarebutikker, nattbutikker osv.) Når det gjelder bestilling av et måltid, er det bare å velge en butikk i appen og gjøre kjøp der. Levering skjer vanligvis innen 15 til 30 minutter.

Hvem sin ? Levering er tilgjengelig hvor som helst UberEats er tilgjengelig.

Hvor mye er det ? Formålet med tjenesten er å feilsøke kjøp og en faktura betales på €4,99.

Deliveroo

Hvordan det fungerer ? I likhet med UberEats har Deliveroo lagt til en Shopping-fane i appen sin. Bare klikk på den for å se selskaper i nærheten som tilbyr levering av produktene sine. Den har stort sett det samme tilbudet som konkurrenten, det vil si lokale supermarkeder, dagligvarebutikker og nattbutikker.

Hvem sin ? Deliveroo og Uber samarbeider med leveringspersonale, ofte på sykkel, og tjenesten tilbys innenfor en begrenset radius, der tjenesten deres er.

Hvor mye er det ? Akkurat som å få levert pizza eller en annen rett til deg, koster levering 4,99€. Noen selskaper pålegger en minimumsbestilling.

Send til

Hvordan det fungerer ? Ship To ble lansert i 2018 av Carrefour, og jobber med sine egne kurerer, som handler og får det levert til deg, alt på under 90 minutter. For å bestille, gå ganske enkelt til ShipTo-appen og velg en butikk som ligger innenfor en radius på +/- 4 km. Så handler og bestill. Hvis produktet mangler, vil kunden kontakte deg for å se om du ønsker en erstatning.

Hvem sin ? Tjenesten tilbys for tiden i Gent, Brussel, Liège og Antwerpen.

Hvor mye er det ? Den store fordelen er å benytte seg av de samme prisene som finnes i butikken. Det er ingen kostnader for bestillingsforberedelse og levering koster 5 euro. Frem til slutten av året er levering gratis for alle bestillinger på minst €75. Ship To jobber også med Rob, under de samme betingelsene, men med en minimumsbestilling på €130 for å dra nytte av gratis levering.

Frechte

Hvordan det fungerer ? Frichti ble født for 7 år siden i Frankrike, og tar i bruk en modell som ligner på gigantene Deliveroo og UberEats, men fokuserer på levering av ferske, lokale og lokale råvarer og måltider. Tjenesten er tilgjengelig 7 dager i uken fra 09.00 til 22.00. For å bestille må du gå gjennom applikasjonen (eller nettsiden). Det er et tilbud av måltider og produkter typisk for supermarkeder, men med en rekke referanser som noen ganger er svært begrensede. Under testingen hadde biffelskere valget mellom en biff … eller ingenting. Til svinekjøtt var det gavepølse eller pulled pork. Deretter litt begrenset.

Hvem sin ? Tilbudet er fortsatt begrenset til enkelte kommuner i Brussel og Friichti er også avhengig av levering til bedrifter.

Hvor mye er det ? Bortsett fra det faktum at produktene er ganske dyre, varierer leveringskostnadene fra 1,50 € til 3,99 € som et raskere alternativ på 20 minutter.