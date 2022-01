Carrefour har kjøpt en virtuell tomt i «metaversen» til The Sandbox

Detaljhandelsselskapet kunngjorde mandag at det hadde kjøpt virtuell land. For øyeblikket er ingen detaljer avklart om ambisjonene, som kan variere fra en enkel virtuell butikk til organisering av nettbaserte arrangementer.

Det er utallige selskaper som er interessert i «metaverset». Carrefour-gruppen er det siste eksemplet, med anskaffelse av en tomt på The Sandbox-plattformen, et spill som har vært tilgjengelig i ti år. Begrepet “metaverse” brukes nå for å referere til virtuelle 3D-rom, som har eksistert i mer enn tjue år til tross for alt.

Elodie Perthuisot, leder for e-handel og digital transformasjon av gruppen, kunngjorde det i en tweet mandag 31. januar, der hun spesifiserer koordinatene til handlingen.

«Snart vil du finne oss på denne adressen», sier Carrefour i videoen som følger tweeten.

Sandkassen, som for tiden blomstrer, er en gigantisk åpen verden, som lar kjøp av land – virtuelle, derfor – tilby “opplevelser” skapt fra bunnen av av kjøpere.

Som navnet antyder, er det en “sandkasse”, ellers en jomfruelig lekeplass, som kan utnyttes av Internett-brukere. I veldig brede termer er det mulig å relatere det til det velkjente nettbaserte videospillet på 2000-tallet, Andre liv, hvor du kan utvikle deg med en virtuell avatar med andre spillere, og delta i arrangementer av alle slag.

Som Carrefour hadde noen store franske grupper investert i Second Life for å kommunisere, for eksempel L’Oréal, som hadde organisert et virtuelt moteshow der.

trendkryss

Denne muligheten tiltrekker seg et stort antall selskaper og personligheter, som rapperen Snoop Dog, som har land der. Plattformen kunngjorde også, 29. januar, et samarbeid med Warner Music for å sette opp en virtuell konsertsal.

Faktisk har Carrefour derfor nøklene til å lage alt du kan tenke deg i Sandbox, fra den enkle opplevelsen av å handle på nettet til organiseringen av spesifikke arrangementer i det virtuelle stedet.

Derfor forblir detaljhandelgigantens langsiktige mål uklart for øyeblikket. Men det er sikkert at Carrefour ønsket å gå på trendtoget, og metaverset er virkelig øyeblikket for merkevarer. De vanvittige kurvene for prisen på virtuell eiendom er et bevis på dette. Selskapet har ikke detaljert beløpet som er betalt for den virtuelle tomten.