Carrefour supermarkedsmerke målrettet av palestinsk fortalergruppe: Flere butikker skadet

Oppfordringen til å boikotte Carrefour-supermarkeder i sammenheng med konflikten mellom Israel og Palestina er ikke ny. Flere pro-palestinske grupper, inkludert BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)-bevegelsen, nevner regelmessig eksisterende kommersielle avtaler mellom merkevaren og den israelske supermarkedskjeden, Yinot Bitan. I 2022 signerte de to sistnevnte en svært lukrativ avtale. Carrefour har franchisetatt flere Yenot Bitan-merker lokalisert i de okkuperte palestinske områdene. Da kunngjorde Patrick Lasvarjos, president for Carrefour International Partnership:Vi er glade for å signere denne nye avtalen som bekrefter det solide grunnlaget for vår internasjonale franchisestrategi Siden den gang har 50 av de planlagte 150 butikkene åpnet i Israel.

Denne nære tilknytningen mellom de to selskapene er det den pro-palestinske gruppen har til hensikt å fordømme, og regjerer som en handling av medvirkning til «folkemordet» på palestinere. Som et resultat ble en rekke Carrefour-butikker målrettet og fikk mindre skader, for det meste skilt og plakater. Om dette kan vi lese: «Carrefour er den offisielle partneren til folkemordet«. Eller: «Kjøpene dine finansierer israelske bomber«Kravet fra aktivistgruppen med denne rapporten og denne oppfordringen til boikott kan oppsummeres i en setning:»Krever den franske detaljhandelsgiganten å avslutte sin forretningsvirksomhet i ulovlige israelske bosetninger«. Krig mellom Israel og Hamas: Tostatsløsningen er den eneste mulige løsningen, insisterer EUs utenriksministre Supermarkedsgruppen er ikke den eneste gruppen som er målrettet for boikottoppfordringer. Blant de 40 merkene som er under ild for påstandene deres, kan vi identifisere Axa, Puma, Amazon og Airbnb. Gruppen har ikke til hensikt å stoppe ved logoer på skilt, skilt eller klistremerker i butikker. De lanserte en aksjon for å sende e-poster til Carrefours administrerende direktør, Alexandre Bompard. Handlingen overføres på deres sosiale nettverk og forblir i tråd med deres krav: «Be Mr. Bombard om å forlate all interesse for ulovlige israelske bosetninger i det okkuperte Palestina, så vel som i Israel, så lenge hans regjering bryter internasjonal lov og rettighetene til det palestinske folket. Dette innebærer å konfrontere Carrefour med sine juridiske forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter og moralsk ansvar, mens det foregår folkemord mot det palestinske folket.«.