Med lignende idrettsutøvere i Tokyo 2020 har Norge ekstraordinært slanket sin førsteplassmedalje fra de siste vinter-OL i Pyongyang, men i en sterk tid for norsk friidrett er rekordinnehaveren som nådde 400 meter hekk historiens gullmedalje. og OL.

Ingbridkson-brødrenes mellomdistansemanøvrer vil også føre til konspirasjon, men Carsten Warhol vil lede det nordiske landets medalje på banen når han lander i karrierebest form for det andre OL.

Norge viste sin innsats med bare fire bronsemedaljer fra OL i 2016, landets verste inntekter siden OL i 1964 – arrangementet som sist ble holdt i Tokyo ved et uhell.

De forventer minst ett sølv fra den nye hindringsstjernen. Født i Ulsteinvik på en øy utenfor vestkysten av Norge, har Warhome blitt en av de mest konsistente utøverne innen friidrett.

Warhome er ikke fornøyd med å posisjonere seg som verdens ledende langdistanseløper, og har den norske rekorden over 400 meter, og var en talentfull oktavett og decathlete i sin ungdom.

Warm, en to ganger verdensmester allerede i 25-årene, debuterte i hjemmet i 2021-sesongen, og slo Kevin Youngs verdensrekord i 1992 på Diamond League-møtet 1. juli i Oslo.

Faktisk er dette en rekord at, som nevnt etter Warhome-målet, har Norge eksistert lenger enn han levde, men Norge tror at han må løpe enda raskere for å hente sitt første OL-gull. Tokyo.

“Jeg vet at jeg har hatt raske tider i kroppen min i lang tid, men å vite at du er i god form er en ting, å kunne gå ut og utføre er en annen,” sa han etter å ha spilt inn tiden.

“Dette er det rette øyeblikket. Alle snakker om denne verdensrekorden, som står i mange, mange år. Den er eldre enn meg.

“Jeg tror det er mye mer i tanken. Det kan ta en ny verdensrekord å vinne OL.”

Warhome feirer verdensrekorden (Abi)

Warhomes spådom skyldes i stor grad tilstedeværelsen av rival Roy Benjamin i Tokyo. Paret er veldig glad i å kjempe om gull på banen med 400 meter hekk for OL, og hver forbedrer sine personlige rekorder i år, men ikke overfor hverandre i 2021, foretrakk amerikaneren å ikke reise til Europa før OL.

Benjamins 46,83 sekunder i de amerikanske OL i juni var den nest raskeste tiden i historien, før Warhomes rekord ble satt i Oslo. Warhome vil se tilbake på parets siste møte i et stort mesterskap – litt over to tideler av et sekund fra Norges Benjamin for å vinne gull ved verdensmesterskapet i 2019 i Doha.

Warhome likte 400 meter hekk for menn (EPA)

Etter hvert som fremskritt innen skoteknologi skyver utøveren inn i en ny æra med snublerekorder og raskere og raskere tider, kan paret presse hverandre 3. august på National Stadium i Tokyo. 400 meter hekk vil stå i sentrum som en enbeint medaljehendelse – og ytterligere å senke sin egen verdensrekord ville være fint på kortene til Warm.