Den olympiske 400 m hekkmesteren Carsten Warhome sier at karbontekniske sko “skader idrettsutøvernes troverdighet”.

Etter å ha vunnet gullet, kritiserte Warhome amerikanske Roy Benjamins tykke Nike -sko på andreplass og sa at de opptrådte som en “trampoline” og redusert pålitelighet, til tross for at de hadde pigger med en karbonplate for å forbedre ytelsen.

“Det jeg sa ble på en eller annen måte misforstått fordi jeg hadde en mening etter løpet, det eksploderte, det var ikke min plan,” sa Warhome.

Helt sant, jeg kjenner ikke skoene [Nike] Er den beste skoen. Skoen min [Puma] Sannsynligvis bra, men det er ikke nødvendig. Jeg driver ikke med vitenskap.

“Når noen gjør en god jobb, spør alle om det er en sko – det er pålitelighetsproblemet.”

Mange idrettsutøvere bruker nå superlette sko med en solid palett og karakteristisk skum, noe som gir dem en følelse av motivasjon ved hvert trinn.

Kritikere sier at Nike-laget sko tilsvarer mekaniske stimulanser. Tekla Lorup, en tidligere verdensrekordholder i maraton, sa at idrettsutøvere bruker skoteknologi “Fusk” og det er “nesten som doping”.

Tilhengerne hyller dem imidlertid som et revolusjonerende gjennombrudd.

“Folk som sitter hjemme, jeg vil ikke at de skal føle seg lurt eller lurt. Jeg vil være troverdig,” la Warhome til.

“Jeg håper noen forsker for å beskytte globale idrettsutøvere og tilskuere.”