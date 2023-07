CART i Mouscron: et ekstra stativ klar til bruk

Det nye bygget ferdigstilt av Interconstruct i Risquons-Tout har fire kontoretasjer på cirka 320 kvadratmeter hver, klar til bruk.

«imot Paviljongen er en integrert del av et globalt prosjekt bestående av syv paviljonger, som til slutt vil gi et samlet overflateareal på over 4000 kvadratmeter.forklarer Interconstruct.

«CART» lener seg på den fransk-belgiske grensen og ligger i det blandede økonomiske aktivitetsområdet Risquons-Tout. Før etableringen av de to fløyene hadde den et totalt areal på 5 617 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, i modulrom, møte- og videokonferanserom. «Det er ment å imøtekomme selskaper som er aktive innen telemarketing, internett og informasjonsteknologi.«, forklarer den interkommunale IEG.

CART er et viktig økonomisk senter for byen Hurlus fordi det før investeringen av den andre avdelingen hadde plass til mer enn 250 personer og 15 bedrifter eller organisasjoner.

Selskapene som okkuperer strukturen er callsentre eller andre telefonplattformer som opererer innen telemarketing eller telesalg, callsentre og andre team som gjennomfører tiltak rettet mot å gjennomføre prosjekter for å støtte arbeidssøkere, men også for kontorer til selskaper som er aktive innen konseptuell markedsføring relatert, blant annet, blant annet miljøsektoren, samt bærekraftig byteknikk.

Med disse nye konstruksjonene vil «CART» diversifisere typene selskaper som er vert.