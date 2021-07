Casey sier at Sass Reconstruction svømmer Regist Post

Seksti prosent av SaaS-tjenestene har blitt vellykket restaurert, sier Gazia, et komplekst selskap for administrasjon av informasjonsteknologi.

Firmaoppdatering Råd Angående angrepet på VSA-produktet 11. juli, tidsstemplet 10:00. Eastern Daytime (EDT) sier: “Tjenestestruktureringsprogrammet skrider frem, med 60% av SAS-kundene våre som lever og servere kommer online de timene resten av kundene våre kommer. “

Restaureringen begynte klokka 11.00 den 11. tiden, da Casey ga ut en lenke til programvaren på rammen.

Registrering Casey har skannet brukerfora og sosiale medier for tilbakemelding fra brukere, men så langt er det dyrebare små ting.

Dette er fordi Casey på søndag ga ut en ny revisjon i kjøreboken for å gjenopprette on-frame tjenester, og rådet kundene til ikke å fortsette å hente programvaren før de har gjennomgått de nye algoritmene. At Dokument Og dette Saus Begge er like lange, ligner på de harde guider som tilbys av Casey Saus Og På rammen Brukere.

Selskapet har også tilbudt noe nytt Veiledning I IP-listen.

Det er ikke trivielt å lese et selskap for å følge anbefalingene og kravene i dokumentene beskrevet ovenfor. Registrering Det forestiller seg også at brukerne vil være ivrige etter å teste litt før de starter funksjonene på nytt.

Casey er glad for å se at restrukturering av tjenestene utvikler seg jevnt, og selskapet står overfor påstander om at de gjentatte ganger har ignorert advarsler fra ansatte om sikkerhetsstatus for produktene.

Bloomberg Rapporter Disse ansatte pekte på sikkerhetsspørsmål i årevis, men ble nektet av ledelsen. ®