Caspar Root ønsker å lede Norge til Davis Cup-finalen.

Den norske tennisstjernen Caspar Root er spent på å representere landet sitt i hjembyen denne ukens Davis Cup. Født i Oslo, beseiret Root usbekiske Kumaon Sultano 6-3 6-3.

Norge, som møter Usbekistan i verdensgruppe I-kampen, er nær Davis Cup-kvalifiseringsrunden. Ruud vant nylig tre titler på rad og ble rangert som 10. i verden, karrierens beste ranking.

“Det er en spesiell følelse når du sier det,” sa Rudd. “Dette er sannsynligvis den beste uken i livet mitt fordi jeg har oppnådd det beste målet i karrieren når det gjelder forhold.

Det var en fin start på uken og nå håper jeg at jeg kan avslutte uken godt. Dette er den perfekte uken for meg å spille Davis Cup her.

Å spille for landet mitt er alltid spesielt, og jeg elsker å spille hjemme. “” Den siste kampen vi spilte var den siste kampen før regjeringsepidemien, så det er spesielt å komme tilbake.

Det vil alltid være morsomt og hyggelig og avslappende å spille hjemme. Jeg ser ikke andre lag ofte, men jeg vokste opp med noen av dem og gikk på samme skole med dem.

Vi er et ungt lag, vi kjenner hverandre godt, så det er god energi i laget. Vi har også en rekruttering [Felix Nordby] Og han må gjøre mye arbeid og ta de voksnes plass!

Rudd ønsker å lede Norge til Davis Cup-finalen

“Det endelige målet for ethvert lag er å nå finalen,” sa Rudd.

«Norge har aldri vært i toppen av konkurransen før, men vi kjemper hver gang vi spiller. Dette er noe som motiverer meg.

Dette er det endelige målet, selv om det første målet er å vinne denne uken. Men vi har snakket om det en stund. Anders har vært kaptein i 25 år og er veldig motivert.

Han sier alltid «dere er en ny tid» og «dere tar Norge til finalen».

Det er ikke som det virket før, vi er alle motiverte til å lage det. Dette er den perfekte måten å være Anders’ Davis Cup-kaptein på. Vi håper han blir i mange år til, men det blir perfekt for ham.