Caspar Ullials død: Ekskjæresten hans Gayle Beatrice snakker for første gang siden hans død

19. januar 2022 mistet Caspart Ulliel livet i en tragisk skiulykke på feriestedet La Rosier i Frankrike. Den 37 år gamle skuespilleren og modellen kolliderte med en annen skiløper. Den unge mannen, som fortsatt var i live, men bevisstløs på tidspunktet for sammenstøtet, ble fraktet til Grenoble universitetssykehus med helikopter. Til slutt døde han kort tid etter..

Denne triste nyheten sjokkerte alle: ikke bare fansen hans, men kinoen og verden utenfor. Tusenvis av mennesker – familie og gjester – deltok I skuespillerens begravelseTorsdag 27. januar.

En måned etter denne tragedien kom hans ekskjæreste Gayle Pietri til ro. Den korsikanske modellen snakket for første gang siden hans død og hyllet ham på sosiale medier. Han la nettopp ut teksten som henvendte seg til ham på Instagram. “Cosport”Hun skrev til å begynne med, med fornavnet i blå hjerter. “Takk for at du respekterer vår stillhet: disse verdiene av visdom og ydmykhet vil alltid prege ham. Caspart var en dykker, følsom for klimaspørsmål og opptatt av beskyttelse av biologisk mangfold under vann. Forsvinningen vil bevare disse årsakene hans nært hjerte. “Gaëlle Pietri fortsatte og la merke til at han til minne om at han hadde bestemt seg for å bidra til en forening dedikert til beskyttelse av havet.

