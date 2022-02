Castanet-Dolosan. Hot-Coron: Fra Lorient til Norge kan en castenianer reise 8500 km på 5 måneder

Viktig

En kastaner, med tre venner, legger ut på et eventyr som er like lærerikt som det er sporty. Med navnet «Kahuma» vil turen bringe kvartetten, som er interessert i fjell og seiling, til de norske øyene og Lotofen-øyene etter å ha forlatt Lorient. 5 måneders tur.

I en alder av 23 byr Yvan Lazard på en personlig og eksperimentell utfordring med 8500 km til sjøs og flere stigninger til Norges- og Svalbard-toppen. Avreise er planlagt til mars.

Hvem er Juan Lazard og hvordan oppsto dette prosjektet?

Jeg vokste opp i Castanet (før jeg var i mitt 3. år) før jeg dro til Paris for å studere ingeniør ved Central Suplec, jeg har også et Yachtmaster Offshore Diploma for å unngå å reise med full sikkerhet. Vi er tre venner med all kompetanse til å gjennomføre prosjektet vårt. Vi har laget denne eventyrreisen mellom hav og fjell med seilbåt, som har selvforsynt energi.

En vitenskapelig og miljømessig reise?

Vår seilbåt er elektrisk, en svært sjelden teknologi. Vi har utviklet og testet denne motoren, og spesialiserte selskaper er fokusert på båtproduksjon. Vårt oppdrag er spesielt fokusert på energiforskning. Miljøspørsmål (varighet på batterier, deres tilpasninger, etc.), økonomisk spørsmål (elektrisk eller diesel) og ytelsesspørsmål (hastighet, manøvrerbarhet, etc.). Men det er også spørsmålet om global oppvarming og isbreene vi skal studere på Lotophen Island. Magasiner som spesialiserer seg på fjell, vi overvåkes av laboratoriet for å samle inn data. Vi går ikke for det ukjente.

Og finans?

Turen koster 55.000. Vår personlige investering er 80 %. Vi har tre sponsorer og vi har startet en nettinnsamling. Vi taper 5000 euro for å balansere det hele. Vi har samlet nesten halvparten av de ti dagene med posting på nett. Vi er optimistiske. På nettstedet vårt vil vi etablere en loggbok. Vi er klare for dette menneskelige og miljømessige eventyret.

