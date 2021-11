Cateringfagfolk og arrangementseksperter som er berørt av gjennomgripende kanselleringer: «Dette er en katastrofe»

I løpet av de siste dagene har cateringfirmaer og showfagfolk vært plaget av gjennomgripende kanselleringer. Årsavslutningsfeiringer og Saint-Éloi-feiringer hos bedrifter avlyses i siste liten. Noen cateringfirmaer har tvunget sine ansatte til økonomisk arbeidsledighet.

Dette må ha vært denne catererens skudd fra Roeulx som RTL INFO-teamet vårt besøkte i morges. Men kokken er i full gang med å fikse i spisesalen. Saint-Éloi, Saint-Nicolas … Desember er en dårlig måned i år.

“Avbrutt etter kansellering, mer enn 48 timer her, tapt tilsvarende 1600 omslag, Alexandre Castiau, irettesetter catereren. Til slutt, åpenbart, er det en katastrofe for meg og teamet mitt.”.

Kjøkken er ledig: 9 av 11 ansatte er økonomisk arbeidsledige.

“Vi kommer til å gjøre det som vanlig, så vi gjør alt som er tatt ut. Vi satser faktisk på det, men det redder ikke desember, det er det definitivt når jeg ser på tallene. Skal. Være på en tap, det er sikkert.”, Legger til denne catereren.

“Vi har ingen visjon om hva som vil skje”

Det samme gjelder for ledige utleiefirmaer. På det 10 000 kvadratmeter store ferielageret som ligger i Newells, er bestillingsplassen tom denne uken: 300 i stedet for 40.

«I talene står det: «Vi har tatt grep for å sikre at alle fortsetter å jobbe», og ved å plassere disse tiltakene tror jeg dypt at de er godt klar over at sektoren vår kommer til å legges ned.Sier Benjamin Leave, leder for et firma som leier ut festutstyr. Men plutselig har vi ingen visjon om hjelp til hva som skal skje.

Begynnelsen av denne måneden er tapt, jul og nyttår er usikre, og familiefeiringer er mindre lønnsomme enn forretninger.

“Selv i privat sektor føler jeg at folk fortsatt er veldig redde avhengig av helsetilstanden. Så i fjor, ved juletider tenkte vi at vi kunne gjøre litt arbeid, og til slutt fikk vi 3 bestillinger. Så la oss se i år.”, Forklarer Baptist Leave, leder av utleiefirmaet for festutstyr.

For å organisere arbeidet de etterlot seg bedre, trenger sektoren mer klarhet og stabilitet i helsepraksis.