Cave Adams svarer på kontroverser rettet mot ham: «Jeg er ikke hjernen til noe svindel»

Denne søndagen publiserte den uavhengige avisen Mediapart en undersøkelse av animasjonsfilmprosjektet «Blush», en deltakende film promotert av Kev Adams i fjor. Komikeren annonserte sin deltakelse i prosjektet, som skulle finansieres med salg av NFT (digitale sertifikater for eierskap av filmer kjøpt ved bruk av kryptovaluta).

Men «blush» pusen har ennå ikke sett dagens lys selv et år etter lanseringen. Mediapart hevder 700 investorer «tapte mer enn en million euro i en ordning promotert av Kev Adams».

Kryptovaluta, mysteriepartner … Kev Adams i sentrum av finansskandalen som involverer tap på flere millioner euro

Sistnevnte, som ikke ønsket å snakke med franske medier, tok til slutt sosiale nettverk for å forsvare seg. «Med tanke på omfanget av kontroversen virker det viktig for meg å avklare ting»skrev komikeren og forklarte hvordan han forholder seg til «rødme». «I 2021 ble jeg kontaktet om et crowdsourced animasjonsfilmprosjekt. Ideen var enkel: låne min stemme til en potensiell tegneserie og promotere den. Med andre ord: gjør jobben min. Det er det».

Kev Adams liker ideen, sier han er overbevist om «alvoret i prosjektet» og at han er optimistisk. Men han innså senere at planen var «for ambisiøs». Han husket at han ikke fikk betalt for noe og ikke var involvert i noe.

«I motsetning til hva noen artikler vil få deg til å tro, er jeg ikke hjernen til noen operasjon eller svindel. Jeg gikk med på å låne stemmen min til en animasjonsfilm.»Dommer Kev Adams konkluderer med at kontroversen setter hans integritet i tvil.