CCS-prosjektet i Norge utarbeider en kort liste over EUs innovasjonsfond

“Dette er gode nyheter for oss og prosjektet. Det viser at EU mener at CCS er en viktig teknologi for å oppnå betydelige utslippsreduksjoner fra avfallsforbrenning,” sa Janicki Jerner Bj ges rges, CCS-direktør, Fort Oslo Worm.

“Kommisjonens beslutning om å bringe Fort Oslo Worm til andre runde viser tydelig EU-støtte til prosjektet vårt, noe som vil gjøre en reell forskjell i eliminering av CO2 når vi håndterer akutt avfallshåndteringsspørsmål,” la Beijerkes til.

Fortum Oslo Worm Project vil støtte et eksisterende avfallskraftverk med karbonfangst. Prosjektet vil fange 90% av de 400.000 tonn CO2 som slippes ut av anlegget hvert år. Dette anlegget brenner avfallet som er igjen etter gjenvinning og resirkulering, og kan ikke håndteres på annen måte. Dette inkluderer biologisk, industrielt og sykehusavfall. Anlegget forsyner nesten 60% av energibehovet til Oslos fjernvarmesystem.

“Vi er glade for å se at EUs innovasjonsfinansiering har som mål å oppnå teknologier for fjerning av karbonutslipp og klimanøytralisering innen 2050 for å oppnå EU-forpliktelser i henhold til Parisavtalen,” sa konserndirektør Per Langer, styreleder, City Solutions, Fortress.

“Jeg er glad for at planen vår er et skritt nærmere å bli realisert. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for gjennomføringen av Parisavtalen. Fort Oslo Worm Waste-Energy Plant kan fungere som en plan for bærekraftig avfallshåndtering i andre byer, “sa Raymond Johansson, Oslos styrende ordfører.

Oslo by er medeier av prosjektet med det finske energiselskapet Ford. Når den er operativ, vil Fortum redusere CO2 Worm Citys CO2-utslipp med 15%, og vil gi et betydelig bidrag til Oslos nettoprosjekter.

“Vi tar nå et betydelig skritt mot å oppnå betydelige utslippsreduksjoner ved å fange karbon fra avfallsforbrenning i Oslo. Kullutvinningsløsninger kan eksporteres til avfallsforbrenning,” fortsetter Fijerkes.

Fortum Oslo Worm tilbyr en unik måte å takle EUs to utfordringer med avfallshåndtering og å oppnå netto nullutslipp.

Selv om EU oppnår sine ambisiøse sirkulære økonomiske mål for resirkulering og gjenvinning, vil det være nødt til å avhende de resterende 40 millioner tonn avfall fordi innen 2035 må arealbruken avvikles fullstendig.

“Vi er veldig interessert i klimapositive løsninger. Vår plan er å fange biogen CO2 og bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren, kjent som biosystemer. Klimaet er veldig gunstig for å nå mål,” sier Fijerkes.

“Verden krever en løsning for å fange karbon fra avfallsforbrenning, og vi er klare til å demonstrere hvordan det kan gjøres. Karbonfangst ved avfallsforbrenning er et konkurransedyktig klimatiltak i dag,” la han til.