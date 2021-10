CD Project kjøper Molasses Flood for å bygge en ny The Witcher eller Cyberbank

Forfatter CD-program Godt kjent av sitt utviklingsstudio CD-program RØD, som vi står i gjeld til Magikeren Og Cyberpunk 2077. Men gruppen åpnet og utvidet seg for noen år siden Spokane, Et studio dedikert til mobilspill Som hjalp til med utviklingen The Witcher: Monster Slayer.

Det blir stort igjen i år Det første studiooppkjøpet i selskapets historie. CD-program Nettopp annonsert Gjenkjøp Melasseflom, Et Boston-basert selskap siden 2014 Flamme i flommen Og Senest Drake Hollow. Forlaget lover at det vil “beholde sin nåværende identitet og ikke vil være tilknyttet eksisterende team”, men vil la oppkjøpet jobbe med “sin egen ambisiøse plan basert på en av lisensene til CD-prosjektet”. Vel, for ordens skyld er det bare to, så det blir det EN Spin-off Fra The Witcher Hvor Cyberpunk !



“Vi leter alltid etter lag som spiller med hjertet,” sier Adam Kiciński, president og administrerende direktør i CD PROJEKT. “Molasses Flood deler vår interesse for utvikling av videospill. De er erfarne, har kvalitetsmobilitet og utmerket teknisk kunnskap. Jeg håper de bringer mye talent og besluttsomhet til laget.” Forrest Dowling, manager for The Molasses Flood Studio, sa: “Siden starten av Molasses Flood har målet vårt vært å lage spill som berører og motiverer folk. “Da vi ble kontaktet om muligheten for å jobbe med CD Project, så vi en utrolig mulighet til å nå et stort publikum ved å samarbeide med selskapet vi elsker og lage spill i den verden vi elsker. Vi kan ikke være så begeistret for å fortsette arbeidet vårt. med støtte fra CD PROJEKT og deres utrolig talentfulle team.”

Mens du venter på å lære mer, The Witcher 3: Wild Hunt – Årets utgavespill Tilgjengelig fra Klokken 22.99 Amazon.fr.

