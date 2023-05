CD-prosjekt ikke til salgs – administrerende direktør

Den polske spillutvikleren CD Projekt er ikke til salgs, bekreftet konsernsjefen mandag, etter helgens rykter om at «Cyberpunk 2077»-skaperen kan være et mål for Sony.

«Ingenting har endret seg på vår side. Jeg kan gjenta det vi har sagt i årevis: CD-prosjektet er ikke til salgs. Vi ønsker å være uavhengige,» sa Adam Kiesinski under en telefonkonferanse som ble holdt etter resultater for første kvartal. «Det er veldig spennende å gå vår egen vei, så det er rene rykter», la han til, med henvisning til spekulasjoner på Twitter og et nyhetsbrev for bedrifter. Kvartalsvis nettofortjeneste økte med 1 % fra år til år ettersom CD Projekt, tidligere ryktet for Microsoft, forbereder seg på å utvide action-rollespillet «Cyberpunk 2077». Selskapet bak «The Witcher»-serien sa at nettofortjenesten steg til 69,7 millioner zloty ($16,8 millioner), selv om inntektene fra år til år falt til 174,8 millioner zloty. Etter to år uten en større ny utgivelse, skal CD Projekt presentere «Cyberpunk 2077: Phantom Liberty» i Los Angeles 8. juni under Summer Game Fest: Play Days. «Vi planlegger andre arrangementer rundt om i verden og vil ha mer informasjon å dele i løpet av de kommende ukene,» sa Mr. sa Kisinski. «Phantom Liberty» er det siste spillet laget på selskapets RED Engine, med CD Projekt som velger den eksterne Unreal Engine 5 for sine kommende prosjekter, inkludert den nye Witcher-trilogien, nyinnspillingen av Witcher 1 og dens oppfølger. Cyberpunk. CD Projekt Cyberpunk 2077 har solgt over 20 millioner eksemplarer. Han sa også at «The Witcher 3: Wild Hunt» har solgt mer enn 50 millioner eksemplarer, med salget av hele Witcher-trilogien nå over 75 millioner. READ Monsoo og Revolt svenske rival Northmeal for geografisk utvidelse. 21,8 millioner ($1 = 4,1422 zloty)