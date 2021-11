Cdiscount, Amazon, Fnac … er de tilgjengelige igjen for Black Friday?

Kommer det PS5 etter Black Friday? Vi håper det, men et år etter lanseringen er situasjonen for PlayStation 5 fortsatt spent, mellom mangel på komponenter og svært høy etterspørsel. La oss sjekke inn!

Black Friday er over, og til tross for alle tilbudene på flere produkter, er det fortsatt en som er desperat, og det er naturligvis PS5. Sonys neste generasjons konsoll ble sluppet for et år siden og det er fortsatt svært vanskelig, men ikke umulig, å finne den i hyllene eller på lager. Konsollen er dobbelt offer for sin store suksess og mangel på komponenter som begrenser tilgjengeligheten til mange høyteknologiske produkter. For Black Friday og utover er det ubestridelig at selgere liker det Cdiscount, Amazon Hvor Fnac De går nødvendigvis ut av deres måte å ha PS5 å tilby kundene sine. Og du bør aldri miste håpet: til tross for produksjonsvansker solgte Sony 10 millioner PS5-er på ett år. Derfor er det fullt mulig å finne noen og til tross for at den “offisielle” Black Friday er bak oss og at det er helg, kan vi håpe å finne minst én modell å legge under treet.

PS5: hvem vil sannsynligvis motta aksjer?

PS5 er et produkt i høy etterspørsel. Alle PlayStation-konsoller ble utgitt da de ble utgitt. PS4, de første ukene, var veldig vanskelig å finne på lager, og vi husker fortsatt lanseringen av PS2. Det er fortsatt en annen situasjon her, siden det er et år siden konsollen ble lansert, og det er fortsatt like vanskelig å finne en som det var i de første dagene av konsollens lansering. Og i denne sammenhengen hvor du må legge alle mulighetene på din side for å gripe den ettertraktede konsollen, er et godt spørsmål å stille deg selv å spørre deg selv hvor du finner den først. For å dra nytte av en PS5, er regelen enkel: du må favorisere ledende selgernettsteder, de som virkelig vil få aksjer, og derfor prioritere nettsteder som Cdiscount eller Amazon.

PS5: hva er forskjellen mellom de to modellene?

Inntil nå har Sony takket nei til sine konsoller i ulike modeller, men over tid, for eksempel PS4 og PS4 Pro eller PS4 Slim. Med PS5 ga produsenten ut to versjoner av konsollen sin. Standardutgaven til 499 euro og den digitale utgaven til 399 euro. Forskjellen mellom de to er enkel: den «normale» PS5 er utstyrt med en platespiller og den digitale PS5 mangler optiske medier. Konsekvensene er imidlertid mangfoldige. For eksempel er den digitale PS5 tynnere enn standard PS5, men spilleren tar fortsatt mye plass. I Digital PS5 vil vi ikke kunne spille spill på plater, mens standard PS5 er kompatibel med alle PS5-spill og de aller fleste PS4-spill i plateversjon. Til slutt, på PS5 Digital, åpenbart umulig å dra nytte av en nyhet fra PS5: støtte for 4K Blu-ray.

PS5-lager – Har fortsatt vanskelig for å finne den etter 1 år

Det er hovedsakelig to grunner til at det er vanskelig å finne en PS5 i dag. Den første er den fortsatte suksessen til merkevaren. PS5 etterfølger en PS4 som har vært en av de mest solgte konsollene i seriens historie, og det er åpenbart store forventninger fra spillere som er lojale mot kultlisenser som God of War, Uncharted, The Last of Us, Ratchet & Clank . eller Gran Turismo. Og selvfølgelig er den andre grunnen komponentmangelen som for tiden plager hele teknologiindustrien. Helsekrisen og den massive bruken av fjernarbeid har fått fabrikker til å stenge sammen med en enestående etterspørsel etter produkter som bærbare datamaskiner. Resultatet ? Store trafikkorker som påvirker mange sektorer som høyteknologi og videospill, men også bil.

