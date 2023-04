Cdiscount oppnår det umulige ved å tilby denne TV-en for mindre enn 100 euro

Han underholder allerede mange mennesker på Cdiscount. Priset til 99,99 euro gir denne Continental Edison LED-TVen god valuta for pengene.. Veldig enkel å bruke og installere, denne 32″ HD-TV-en (dvs. 81 cm diagonal) tilbyr nøyaktig bildekvalitet basert på 1366 x 768 pikslers oppløsning. Betalt i fire rater hos Cdiscount, for litt over 25 euro per måned, er denne HD-LED-TV-en utstyrt med to HDMI 1.4-porter, slik at du enkelt kan koble til spillkonsollene, TV-boksen eller andre enheter. . En USB-port følger med for enkel overføring av bilder eller videoer.