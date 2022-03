Cdiscount reduserer prisen på TCL 55QLED790 4K TV, Dolby Vision, Atmos, HDR10 +

Som en del av flash-salget tilbyr nettmerket Cdiscount TCL 55QLED790 4K TV for € 399,99 i stedet for gjennomsnittlig 55 449,99 i 55-tommers tverrsnittsreklame. I tillegg gir en tidsbegrenset kampanjekode en liten reduksjon i prisen.

Klikk her for å nyte dette gode tilbudet

Hvis du vil bruke en 55-tommers (139 cm) 4K-TV, kan du være interessert i den gode planen som tilbys av Cdiscount i dag. De TCL 55QLED790 4K TV Opprinnelig ble den anbefalte prisen redusert med 50 euro over 449,99 எனவே, så den vil vises som 399,99.

Til i dag tilbyr e-forhandleren en gyldig kampanjekode på denne modellen, som også gir rett til 9 299 இருந்து rabatt på kjøp. Så, i kurven, etter å ha valgt leveringsmetode, må du fylle inn kampanjekoden som er gitt for dette formålet. 25DES299. Dermed senke prisen på TV 374,99.

Ser vi på funksjonene vi fant, er dette en god del. For eksempel, The Dolby VisionEn av de beste bildeforbedringsteknologiene, The HDR10+Men mer Dolby Adams, Mulighet for svært dyp lyd. For resten tilbyr panelet en oppgraderingshastighet på 50 Hz, som kjører under Android TV-systemet.

Det er ikke igjen noe tilkoblingsområde for minst tre HDMI-porter for å koble til lydplanken, spillkonsollen eller bærbar PC, to USB 2.0-porter, LAN-nettverksinngang, lydutgang og til slutt hodetelefonene. Til denne prisen er det vanskelig å gjøre det bedre. Ofte, hvis du er interessert, anbefaler vi deg å ikke utsette for lenge siden det kan gå veldig raskt.

Les mer: Beste 4K LED-, OLED- og QLED-TV-er 2022: Hvilken modell skal du kjøpe?