Cdiscount tilbyr 20% umiddelbar rabatt på Harry Potter-produkter!

Det er allerede svart sølv på Cdicount i kveld, og tilbyr øyeblikkelig 20 % rabatt på vellykkede Harry Potter-lisensprodukter. Nå er tiden inne for å forberede julegaver…

Cdiscount tilbyr umiddelbare 20% rabatt med koden 20 hk For å kjøpe ett eller flere Harry Potter-produkter som er en del av dusinvis av produkter, Lego-sett, brettspill, etc. Merk at tilbudet avsluttes ved midnatt i dag!

Lego Harry Potter adventskalender / € 24,04 – med 20 % indeks 20 hk

Den primære oppmøtekalenderen i mange år, den Lego Harry Potter 2021 adventskalender (76390) er.

Med 24 vinduer som åpnes for hver og skaper overraskelser i spill, lar Lego Harry Potter adventskalender årets peis gjenskape ankomsten av Galtvort-bokstaver, ta gullet til Gringts bryst, hodepigg og møte mer! Sistnevnte inkluderer 6 LEGO Harry Potter minifigurer: Harry Potter, Ron Wesley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Dudley Tursley og Crippseck og tilbehør. Bonusen med denne nye versjonen er at den skjuler den fargerike snurretoppen bak vinduet 24, som lar deg få enda mer fantastisk opplevelse med brettspillet trykket på kalenderen! Merk at dette inkluderer 2 Random Wizard Card-brikker (16 samleobjekter totalt) for å gjøre førjulsstemningen magisk.

Lego Harry Potter (75947) – Hogrit’s Cottage: Buckbeek’s Rescue / € 56,69 – 20 % med indeks 20 hk

Inspirert av fangene til Harry Potter og Askaban, tar denne Lego-samlingen Harry og vennene hans til Hagrids hytte, som inneholder hans hverdagslige gjenstander og en varm og innbydende ild. Den har 6 miniatyrer: Harry Potter, Ron Wesley, Hermione Granger, bøddel, trollmann og Hagrid Minister, og Buck the Hippocrif og med utpregede vinger og hode, festet med en avtakbar kjede.

Harry Potter forvirret / 19.99 – 20 % med indeks 20 hk

Velkommen til Galtvort! For å fullføre denne Harry Potter profetiske ballen Perplexus, forferdelig pipe eller trapp, må små og store magikere møte 70 farer. Denne 3D-plattformen basert på 3 truende basilisker, med dyktighet og oppmerksomhet, vil forvandle ferdighetene hans til tre dimensjoner og be ham om å avansere ballen i en forbløffende bane. Passer for både store og små, med rask læring og høy vanskelighetsgrad.

Travel Pursuit – Harry Potter Ultimate Edition / 34,50 – 20 % med indeks 20 hk

I denne Harry Potter Ultimate Edition TRIVIAL PURSUIT, gjør deg klar til å teste kunnskapen din om det lille magiske universet ved å samle kakediagrammer, bla gjennom tavlen og svare på 1800 spørsmål om historie!

LEGO Harry Potterr (75956) – Le match de Quidditch / 74,96 – 20 % med indeks 20 hk

Bli med Harry, Hermine og Professor Snape i et magisk eventyr med Quitz! Kast kvaffelen bort fra keeperen gjennom ringen og få et poeng. Trykk på blazeren for å banke motstanderne til kosteskaftet deres og fange narren for å vinne kampen! Samlingen inkluderer seks miniatyrer: Harry Potter, Hermione Granger, Severus Snape, Oliver Dubois, Lucian Paul og Marcus Flint.

Det er mye mer å velge mellom for brettspill, t-skjorter, tilbehør, puslespill, scootere og mer, men ikke utsett for lenge, for denne annonsen slutter ved midnatt!

