CDM (W) – Semifinale | Norge slutter seg til Frankrike i finalen

Ved kokepunktet dominerte Katherine Lunde og Norge motstanden (27-21). Spania kom ikke langt til tross for supporterne. Norge slutter seg til Frankrike i ny finale

Logikken ble respektert i nok en semifinale. Til tross for den ubestridelige støtten fra Palau de Gronollers var den modige spanjolen ikke i stand til å motstå til slutten. Norge produserte ikke sin beste volleyball og måtte vente til andre omgang for å gjøre en forskjell. Godt assistert av Lundes redninger brukte de siste skandinavene på rømmen motstanderens mangler i angrepet. Så møter Frankrike i finalen. Den velkjente fienden siden 2017 vil være det tredje oppgjøret mellom de to lagene på dette tidspunktet.

Åttende kone

Så snart det spanske landslaget kom inn, begynte stemningen på Palau-tribunen å stige. Sylvia Navarros første parader senket ikke temperaturen. Spesielt Barbosa benyttet seg av muligheten til å komme partnerne sine til gode (1-2, 5).

Men Norge var på papiret bedre enn vertslaget. Ved å sette litt fart i spillet og gjenvinne ballene kunne nordmennene være trygge på at de hadde gjort den harde delen: 6-1 (7-3, 17′) på ti minutter. Spania var uten løsning i møte med rød blokk. Det var uten å telle vekten på stativet. En gang til.

Da Jose Brats ble tvunget til å gjenopplive laget sitt med en deadline, eksploderte Arterius’ mål i Granollers Hall. Det som la litt press på motstanderne. Reistad bommet på en 7m, og dommerne pådro seg en smell da resultatet fremstod som kontroversielt. — Vi hadde kontroll og så var vi ute, innrømmet Thorir Herkerson etter kampen. Gradvis samlet de spanske spillerne inn scoringen. Jennifer Guterres, som ble tatt bort av publikum, scoret utligningen kort før pause (11-11, MT).

Nordmennene er veldig sterke

Restartet etter dette siste målet prøver den spanske teknikeren Nordic å forstyrre kampen ytterligere 5-1. Hvis forsvaret forsøker å kontrollere angrepene, vil angrepet derimot ikke svekke Norges forsvarslinje. Europamestere begynner å gjenvinne ledelsen (15-12, 37)

Imidlertid forårsaket den latinamerikanske time-outen på CV-en en gjenoppblomstring. Navarro er i buret sitt og teamet hans kom tilbake (15-14, 39) Dessverre ble bedring kortvarig. Derimot settes mål av en keeper som alltid har eksistert siden 2002, og returnert etter en 40 år gammel korsbåndsruptur. Katherine Lunde (13/34, 38%) slår på imponerende vis av vertslagets ambisjoner.

“De var flotte i andre omgang. Vi hadde mange tekniske feil, og de utnyttet det,” innrømmet kaptein Carmen Martin. Faktisk var resten av publikum ensidig. I løpet av én time (19. -16, 45), Spania tapte nok en katastrofe 6-1 (25-17, 55).

Europamestere VS olympiske mestere

De spanske spillerne blokkerte angrepet fullstendig og viste sin rekkevidde etter en ærlig reise til semifinalen. Marsjen var så stor at skandinavene logisk nok påla seg (27-21, SF). Trener Norge vil fortsatt hilse på den spanske stilen. – De spilte bra til å begynne med. Vi har ikke for vane å spille mot denne volleyballen. Jeg håper vi kan spille mot dem raskt for å møte en kamp som dette.»

Men for Norge er det nok et viktig møte mot Les Blues på søndag. Norske og franske spillere skal konkurrere om verdenscuppen. Den tredje finalen mellom de to lagene etter verdensmesterskapet i 2017 og EM 2020. For nå er balansen i balanse med suksess overalt. Hvem av de europeiske mesterne eller olympiske mesterne vil løfte det tredje trofeet? Svar søndag kveld klokken 17.30.

I Granollers, Nolan Rock